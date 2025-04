Lidl-Markt in Flammen: Dach bei Brand in Lengerich eingestürzt

In einem Supermarkt im Kreis Steinfurt bricht ein Feuer aus. Das Dach gerät in Vollbrand - und stürzt ein.

Bei einem Feuer in einem Lidl-Supermarkt in Lengerich ist das Dach des Gebäudes eingestürzt. Die Feuerwehr bekämpfe den Brand an der Fritz-Reuter-Straße im Kreis Steinfurt seit etwa 6 Uhr, teilte die Polizei mit. Das Dach hatte demnach zuvor in Vollbrand gestanden.

Verletzt worden sei nach aktuellem Stand niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bat Ortskundige, die rundherum gesperrten Straßen großräumig zu umfahren.

Zur Ursache des Brandes könne derzeit keine Angabe gemacht werden, so die Polizei Steinfurt.