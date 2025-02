Ein Schriftsteller, der einst eine Tendenz zur Legasthenie hatte - klingt ironisch, bis man Robert Habecks Biografie liest. Der Autor macht auch in der Politik Karriere und will sogar Kanzler werden. Wissenswertes über den Grünen-Politiker.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Vom Kinderbuchautor zum Kanzlerkandidaten

Der gebürtige Lübecker Robert Habeck hatte schon früh eine Leidenschaft für Literatur entwickelt. Nach seinem Abitur entschied er sich deshalb für ein Studium der Germanistik, Philologie und zudem Philosophie. Im Jahr 2000 promovierte er sogar - der heutige Kanzlerkandidat wurde mit einem Werk über "literarische Ästhezität" zum Dr. Habeck.

Auch nach seiner akademischen Laufbahn blieb der Wirtschaftsminister seiner Leidenschaft treu und arbeitete laut seinem Lebenslauf auf der Internetseite seines Ressorts von 2000 bis 2009 als freier Schriftsteller. Das Besondere an seinem Beruf: Habeck arbeitete gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch. Das Paar veröffentlichte unter anderem Kinderbücher.

Anzeige

Anzeige

Legasthenie

Der Literatur-Enthusiast Habeck hatte jedoch eigenen Angaben zufolge als Schüler eine Rechtschreibschwäche. "Ich war nicht gut in Rechtschreibung früher und hatte einen leichten Schlag in Richtung Legasthenie", gestand er in einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen" noch zu Beginn dieses Jahres. Vor diesem Hintergrund forderte der Grünen-Politiker mehr Engagement seitens des Bundes in der Bildungspolitik.

Dänisch

Ein flüchtiger Blick auf Habecks Lebenslauf genügt, um den Namen einer dänischen Stadt zu entdecken: Roskilde. Dort studierte er und lernte laut "Zeit" auch seine Frau kennen. Die Familie habe sogar eine Zeit lang im dänischen Silkeborg gelebt. Es ist daher wenig überraschend, dass der Kanzlerkandidat fließend Dänisch spricht.

Anzeige

Anzeige

Vegetarier

Ein Besuch in einem Schlachthof im Jahr 2013 sollte Habecks Leben nachhaltig prägen: Nachdem er "die Geschwindigkeit, mit der dort im Akkord Rinder geschlachtet werden", gesehen habe, wurde der Minister eigenen Angaben zufolge Vegetarier.

"Es macht was mit einem. Alle 20 Sekunden Bolzenschuss und Kehlschnitt. Hinterher gab es als Mutprobe vom Schlachthof-Besitzer Hackbrötchen. Ich habe da reingebissen. Jetzt esse ich eben kein Fleisch mehr", wurde er 2019 von "Focus Online" zitiert.

Anzeige

"Düsteres Familiengeheimnis"

Habeck gewährt der Öffentlichkeit in seinen Interviews immer mal wieder überraschend persönliche Einblicke in sein Leben. Das "Bunte"-Magazin, mit dem Habeck 2024 ein Gespräch führte, schrieb von einem "düsteren Familiengeheimnis" des Wirtschaftsministers.

Robert Habecks Großvater Kurt Granzow war demnach im Dritten Reich Obersturmführer der SA. Sein Urgroßvater Walter Granzow habe sogar zum innersten Führungszirkel des Nazi-Regimes gehört und sei mit Joseph Goebbels befreundet gewesen, dem Propagandaminister Adolf Hitlers.

"Ich habe mich schon als Jugendlicher intensiv mit der Geschichte meiner Familie auseinandergesetzt", sagte Habeck gegenüber "Bunte". "Ich habe auch häufig mit meiner Großmutter und meiner Mutter darüber geredet. Es war eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit der Schuld meines Urgroßvaters und meines Großvaters. Diese persönliche Auseinandersetzung hat mein politisches Denken, Handeln und Reden mitgeprägt und nimmt mich bis heute in die politische Pflicht."