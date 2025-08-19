Anzeige
Spektakulärer Umzug

LIVE aus Kiruna: Kirche auf Rädern - eine ganze schwedische Stadt zieht um

  • Aktualisiert: 20.08.2025
  • 10:11 Uhr
  • Christopher Schmitt
Abfahrt: Die "Kiruna Kyrka" muss umziehen.
Abfahrt: Die "Kiruna Kyrka" muss umziehen.© Malin Haarala/AP/dpa

Die schwedische Stadt Kiruna wird umgesiedelt. Auch die Holzkirche im samischen Stil muss umgezogen werden - auf Rollen. Sehen Sie hier den spektakulären Transport des Gebäudes im kostenlosen Joyn-Livestream.

Der Weg führt fünf Kilometer nach Osten: Die schwedische Stadt Kiruna wird auch am Mittwoch (20. August) weiter umgesiedelt - und mit ihr muss auch die schwedisch-lutherische Holzkirche im samischen Stil umziehen. Am Dienstag (19. August) ging es für das Bauwerk bereits auf "Reisen", nun wird die Fahrt fortgesetzt. Dafür wird eine Radkonstruktion genutzt. Der Umzug der Kirche wird von zahlreichen Schaulustigen begleitet.

Kiruna Kyrka

  • Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
