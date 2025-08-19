Die schwedische Stadt Kiruna wird umgesiedelt. Auch die Holzkirche im samischen Stil muss umgezogen werden - auf Rollen. Sehen Sie hier den spektakulären Transport des Gebäudes im kostenlosen Joyn-Livestream.

Anzeige

Der Weg führt fünf Kilometer nach Osten: Die schwedische Stadt Kiruna wird auch am Mittwoch (20. August) weiter umgesiedelt - und mit ihr muss auch die schwedisch-lutherische Holzkirche im samischen Stil umziehen. Am Dienstag (19. August) ging es für das Bauwerk bereits auf "Reisen", nun wird die Fahrt fortgesetzt. Dafür wird eine Radkonstruktion genutzt. Der Umzug der Kirche wird von zahlreichen Schaulustigen begleitet.

Begleiten Sie HIER LIVE den Umzug des massiven Holzgebäudes auf Rädern im kostenlosen Joyn-Livestream!

Anzeige

Anzeige