USA

"Kriegsministerium": Trump will das Pentagon umbenennen

  • Veröffentlicht: 26.08.2025
  • 11:33 Uhr
  • Kira Born
US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Oval Office im Weißen Haus in Washington, D.C.
US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Oval Office im Weißen Haus in Washington, D.C.© REUTERS

"Kämpferischer" soll das Verteidigungsministerium werden. Den Grundstein soll laut Donald Trump eine Namensänderung legen, die an die Erfolge des 2. Weltkriegs anknüpft.

Das größte US-Ministerium könnte bald umbenannt werden. US-Präsident Donald Trump kündigte an, den Namen des Verteidigungsministeriums anpassen wollen: "Wir nennen es Verteidigungsministerium, aber unter uns gesagt, ich glaube, wir werden den Namen ändern", wie der Republikaner bei dem Treffen mit Südkoreas Präsidenten Lee Jae Myung im Weißen Haus am Montag (25. August) sagte.

Noch am selben Tag gab Trump an, dass das Pentagon wieder zu seinem "kämpferischen" Ursprung zurückzuführen:  "Wir wollen Verteidigung, aber wir wollen auch Offensive."  Deshalb soll das Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umbenannt werden. Die Behörden würden "wahrscheinlich" binnen einer Woche den "aggressiveren" Namen des Pentagons wieder einsetzten, so der 79-Jährige.

Sowohl er als auch sein Verteidigungsminister Pete Hegseth – den Trump zuvor schon als "minister of war" bezeichnet hatte - stünden hinter dem Vorhaben. Hegseth hatte mit seiner Übernahme des Ministeriums angekündigt, den "Kriegergeist" der amerikanischen Streitkräfte wieder zurückzubringen, wie US-Medien berichteten.

Trump will alten Namen des US-Ministeriums zurückbringen

Der Titel "Kriegsministerium" ist nicht jedoch keine Namensschöpfung des Republikaners. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren Heer und Luftwaffe in dem sogenannten "ministry of war" zusammengefasst. Die Marine war dabei relativ unabhängig. Nach dem Ende des Krieges fasste die Regierung unter Harry S. Truman die Marine, das Heer und die Luftwaffe in eigenen Ministerium 1947 unter dem heutigen "Ministry of Defense" zusammen.

Ziel sollte die Straffung der militärischen Abläufe sein und Schlagkraft der US-Streitkraft in einer übergeordneten Instanz zu bündeln.

An die Zeit zuvor will Trump jetzt anknüpfen: "Als wir den Ersten und Zweiten Weltkrieg gewannen, hieß es Kriegsministerium. Und für mich ist es das auch wirklich."  Die Namensänderungen hätte laut Trump den Kriegserfolg geschmälert: "Jeder freut sich, dass wir eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hatten, als es noch Kriegsministerium hieß. Dann haben wir es in Verteidigungsministerium umbenannt", sagte der Amtsinhaber, wie das Nachrichtenportal "Politico" berichtet.

  • Verwendete Quellen:
  • Politico: "Trump hints he will change Pentagon’s name to Department of War"
  • Washigton Post: "Trump wants a 'Department of War.' Here’s why it’s not called that anymore"
