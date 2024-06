Manuel Neuer stellt im Schweiz-Spiel neuen EM-Rekord auf

Mit dem umkämpften letzten Gruppen-Spiel knackt Deutschlands Nummer eins eine Bestmarke und entthront damit die italienische Torwart-Legende Buffon.

Das Wichtigste in Kürze Manuel Neuer stellt einen neuen Rekord auf für die meisten Torhüter-Einsätze bei einer EM.

Zum 18. Mal stand der Bayern-Profi bei einem Kontinentalturnier für Deutschland auf dem Platz.

Im Ranking der meisten Länderspiel-Teilnahmen kann sich Neuer einen Platz unter den besten fünf DFB-Spielern sichern.

Für Manuel Neuer wird die Heim-EM zum Rekordturnier. Im letzten Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz (1:1) am Sonntag (23. Juni) in Frankfurt holt die deutsche Nummer eins mit Partie Nummer 18 bei der Europameisterschaft den ehemaligen Münchener Vereins- und DFB-Kollegen Bastian Schweinsteiger als deutschen EM-Rekordspieler ein. Auch Schweinsteiger spielte in seiner Zeit von 2004 bis 2016 bei vier EM-Endrunden insgesamt 18 Mal für Deutschland. Sollte Neuer auch im Achtelfinale zwischen den Pfosten stehen, wovon auszugehen ist, wäre er mit 19 Partien aber alleiniger EM-Rekordhalter.

Top 5 Torhüter mit den meisten EM-Einsätzen

Doch auch im internationalen Torwart-Ranking pulversierte Neuer mit seinem 18. EM-Spiel einen Rekord und entthronte die italienische Fußball-Legende Gianluigi Buffon. So oft wie Neuer stand keiner vor ihm bei einer Europameisterschaft im Tor. Mit seinem EM-Einsatz übernahm der Torhüter des FC Bayern München die alleinige Führung in der Rekordliste der EM-Torhüter:

Manuel Neuer* (Deutschland): 18 Gianluigi Buffon (Italien): 17 Rui Patricio* (Portugal): 16 Edwin van der Sar (Niederlande): 16 Hugo Lloris (Frankreich): 15

* bei der EM 2024 dabei

Top Ten der deutschen EM-Spieler

Mit dem 122. Länderspiel-Einsatz gegen die Schweiz landete der deutsche Keeper auch in den Top-Five der DFB-Spieler mit den meisten Einsätzen und zog an Schweinsteiger (121 Einsätze) vorbei. Auf Platz eins liegt nach wie vor mit Abstand Lothar Matthäus:

Lothar Matthäus - 150 Spiele Miroslav Klose - 137 Spiele Lukas Podolski und Thomas Müller - 130 Spiele

5. Manuel Neuer - 122 Spiele

Neuer im komplizierten Spiel gegen die Schweiz souverän

Für das so späte Joker-Torglück der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz durfte sich auch Neuer feiern lassen. Denn der Torwart hatte vor dem Kopfballtreffer von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand in Frankfurt das deutsche K.o. in der Partie und im Kampf um den EM-Gruppensieg verhindert.

In der 88. Minute hielt der deutsche EM-Rekordtorwart einen Distanzschuss des Schweizer Kapitäns Granit Xhaka überragend. "Es wäre das 2:0 gewesen. Da wäre es schwer gewesen, nochmal zurückzukommen", sagte deutsche Torhüter nach dem Match am Sonntagabend. Nicht Deutschland, sondern die Schweiz hätte nach dem Schlusspfiff Platz eins in Gruppe A bejubeln können.

"Es war wichtig, dann da zu sein", bemerkte Neuer zu seiner größten Szene des Spiels, mit der er auch endgültig den Nachweis lieferte, dass er als Rückhalt des DFB-Teams im Turnier angekommen ist. Einige Patzer und Wackler im Saisonendspurt beim FC Bayern München und in der EM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft hatten Zweifel aufkommen lassen an der ewigen deutschen Nummer eins.