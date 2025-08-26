Anzeige
Kurztrip nach Helgoland-Scherz

Ein Bayer auf Helgoland: Söder reist zur Nordseeinsel

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 10:23 Uhr
  • dpa
Der bayerische Regierungschef Söder reist zum zweiten Mal auf die Hochseeinsel Helgoland. (Symbolbild)
Der bayerische Regierungschef Söder reist zum zweiten Mal auf die Hochseeinsel Helgoland. (Symbolbild)© Marcus Brandt/dpa

CSU-Chef Söder reist zu einem Kurzbesuch zu Deutschlands einziger Hochseeinsel Helgoland. Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther (CDU) wünscht ihm bei der Überfahrt eine ruhige See.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Markus Söder besucht am Dienstag die Hochseeinsel Helgoland – ein Kurztrip mit politischem und kulturellem Programm.

  • Anlass ist eine scherzhafte Bemerkung über den Länderfinanzausgleich.

  • Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther zeigt sich vom Besuch überrascht.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder reist am Dienstag (26. August) zu einem Kurzbesuch auf Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland. Er fahre am Nachmittag von Hamburg aus mit dem Katamaran "Halunder Jet" zu dem Eiland im Bereich der Deutschen Bucht. Geplant seien dort unter anderem ein offizieller Empfang im Rathaus, eine Rundfahrt über die Nordseeinsel, eine Börtebootfahrt zur Düne sowie ein festlicher Helgoländer Abend mit kulturellem Programm, teilten Helgoland und die Reederei FRS Helgoline mit. Zurück gehe es dann am Mittwochnachmittag (27. August).

Auch in den News:

Söder reise auf Einladung von Helgolands Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos) und der Tourismusdirektorin Katharina Schlicht. Den Ausschlag gab nach Angaben der Gemeinde eine "humorvolle Bemerkung" Söders. Bei einer Veranstaltung im Februar hatte er einem "Bild"-Bericht zufolge gesagt: "Wenn es nach dem Länderfinanzausgleich geht, dann wären Sylt und Helgoland längst bayerisch."

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Söder reist nach eigenen Angaben bereits das zweite Mal auf die Nordseeinsel und freue sich schon auf ein "tolles Fischessen". Zudem gab Söder beim ARD-Sommerinterview die "Empfehlung" ab: "Man muss an zwei Orten als Deutscher immer gewesen sein: auf dem höchsten Punkt, nämlich auf der Zugspitze, und auf der einzigen Hochseeinsel, die wir haben: Helgoland. Das ist Pflicht."

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wurde von Söders Reiseplan überrascht. "Er macht ja diesen Besuch auf eigene Faust." Entsprechend mache er derweil seine eigene Sommer-Tour und habe aller Voraussicht nach Gäste, "die ich betreuen muss, die auch vorher Bescheid gesagt haben". Er wünsche Söder eine ruhige See und nicht zu viel Wind, damit er wohlbehalten ankomme und auch wohlbehalten wieder zurückfahre.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
Mehr News
US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Oval Office im Weißen Haus in Washington, D.C.
News

"Kriegsministerium": Trump will das Pentagon umbenennen

  • 26.08.2025
  • 11:33 Uhr
ISRAEL-PALESTINIANS/HOSTAGES-PROTEST
News

Zeichen gegen Netanjahu: Israelis protestieren gegen Gaza-Politik

  • 26.08.2025
  • 11:30 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250826-935-790656
News

Fünf Verletzte nach Großbrand im Hamburger Hafen - Löscharbeiten gehen weiter

  • 26.08.2025
  • 11:03 Uhr
Comer See
News

Drama am Comer See: Deutscher Tourist will Kinder aus Wasser retten - nun ist er vermisst

  • 26.08.2025
  • 10:13 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250825-935-790466
News

Vulkan Ätna bricht erneut aus - höchste Warnstufe für Flugverkehr

  • 26.08.2025
  • 10:09 Uhr
Sängerin Helene Fischer
News

Helene Fischer überrascht mit Baby-News: Sängerin hat zweite Tochter bekommen

  • 26.08.2025
  • 09:56 Uhr
Autoindustrie
News

Kahlschlag: Deutsche Autobranche baut über 50.000 Jobs in einem Jahr ab

  • 26.08.2025
  • 09:47 Uhr
Donald Trump
News

Trump kündigt Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook an

  • 26.08.2025
  • 05:40 Uhr
US-Präsident Donald Trump
News

Trump droht China mit Zöllen in Höhe von 200 Prozent

  • 25.08.2025
  • 23:03 Uhr
Musk stellt neue Version seines Chatbots Grok vor
News

Elon Musk verklagt Apple und ChatGPT-Erfinder OpenAI

  • 25.08.2025
  • 22:46 Uhr