Brennender Abfall

Massiver Brand in Troisdorf - Feuer in Sperrmüll-Halle nicht unter Kontrolle

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 10:38 Uhr
  • dpa
Die schwere Rauchbildung erschwert die Löscharbeiten in Troisdorf.
Die schwere Rauchbildung erschwert die Löscharbeiten in Troisdorf.© Sascha Thelen/dpa

In einer großen Halle liegen etwa 200 Tonnen Sperrmüll. Mitten in der Nacht bricht dort ein Feuer aus - der Brand ist so intensiv, dass die Feuerwehr zunächst nicht genug Wasser hat.

In einer Lagerhalle für Sperrmüll in Troisdorf ist ein Brand ausgebrochen, den die Feuerwehr auch nach stundenlangem Einsatz nicht unter Kontrolle gebracht hat. "Es brennt noch immer massiv, das Feuer ist nicht unter Kontrolle", sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen (3. September) etwa sieben Stunden, nachdem der Notruf um kurz nach Mitternacht eingegangen war.

Im Laufe der Nacht seien bis zu 200 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Zwischenzeitlich sei das Wasser knapp gewesen, der hohe Bedarf sei aus der öffentlichen Wasserversorgung nicht zu decken gewesen. Daher habe man zusätzliches Wasser aus dem Fluss Sieg geholt.

Man lösche von außen über zwei Drehleitern und zehn Rohre. Rein könne man nicht, da die etwa 3.600 Quadratmeter große Halle womöglich einsturzgefährdet sei. Sachverständige seien vor Ort, um diese Frage zu klären. Sollten sie grünes Licht geben, werde man mit Radladern in die Halle fahren und den Sperrmüll nach draußen ziehen, um ihn dort abzulöschen.

Verletzt wurde niemand, die Brandursache war unklar. Problematisch sei auch die intensive Rauchbildung, so der Feuerwehrsprecher. Über Warn-Apps und Fahrzeuge, die durch die Straßen fuhren, wurde die Bevölkerung angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszulassen. Zuerst hatte der WDR über den Brand auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens RSAG berichtet.

Das Abfallunternehmen teilte zudem mit, dass wegen des Großbrandes die Müllabfuhr im rechtsrheinischen Kreisgebiet vorerst ausfällt und der RSAG-Wertstoffhof in Troisdorf für den Kundenverkehr geschlossen bleibt.

