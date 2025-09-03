Anzeige
Angaben aus Kiew

Russland greift Ukraine mit über 500 Drohnen und Marschflugkörpern an

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 11:26 Uhr
  • dpa
Die ukrainische Feuerwehr löscht nach einem Drohnenangriff Brände in Wohngebieten.
Die ukrainische Feuerwehr löscht nach einem Drohnenangriff Brände in Wohngebieten.© Efrem Lukatsky/AP/dpa

Hunderte Drohnen und Marschflugkörper feuert Russland in einer Nacht auf die Ukraine. Bahnanlagen werden getroffen, Züge verspätet.

Anzeige

Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht von Dienstag (2. September) auf Mittwoch (3. September) laut Militärangaben aus Kiew massiv mit mehr als 500 Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Wie die ukrainische Luftwaffe morgens mitteilte, konnten 430 Drohnen und 21 von 24 Marschflugkörpern abgefangen werden. An 14 Orten habe es aber Einschläge gegeben.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Durch einen Drohnenangriff wurden im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad mindestens fünf Menschen verletzt, wie die regionale Militärverwaltung mitteilte. Getroffen wurden auch Bahnanlagen, sodass Verspätungen für mehr als 20 Züge gemeldet wurden. Russland hat Angriffe auf die Bahn zuletzt verstärkt.

Auch in den News:

In den westukrainischen Gebieten Iwano-Frankiwsk und Chmelnyzkyj verursachten die Angriffe Brände, ebenso weiter im Norden im Gebiet Luzk. Die Rede war von Infrastrukturanlagen, Wohngebäuden oder Garagen. Dabei machen ukrainischen Behörden stets nur Angaben über Schäden an zivilen Objekten, nie zu getroffenen Militäreinrichtungen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Ukrainische Drohnen über Russland

Zugleich flog die Ukraine ihrerseits nachts größere Drohnenangriffe gegen Ziele im russischen Hinterland. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. 105 Drohnen seien abgefangen worden. Zu Schäden wurden keine Angaben gemacht. Die Ukraine wehrt sich mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.

Mehr News
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt drängt über die EU-Asylreform hinaus auf schärfere Regeln.
News

EU-Asylreform nicht ausreichend: Dobrindt drängt auf schärfere Maßnahmen

  • 03.09.2025
  • 12:13 Uhr
Der Krieg in der Ukraine wird auch für Russlands Wirtschaft immer mehr zur Geduldsprobe.
News

Inflation, Rezession, Krieg: Russlands Wirtschaft in der Krise

  • 03.09.2025
  • 12:09 Uhr
Brände in Kalifornien
News

Mehrere Waldbrände in Kalifornien, Gebäude nahe alter Goldgräber-Stadt bei San Francisco zerstört

  • 03.09.2025
  • 11:51 Uhr
KI-Chatbot ChatGPT
News

Systemausfall bei OpenAI: ChatGPT gibt keine Antworten

  • 03.09.2025
  • 11:38 Uhr
Hawaii Kilauea Volcano
News

Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht aus - mit besonderem Phänomen

  • 03.09.2025
  • 11:19 Uhr
Die Finanzämter in Deutschland verzeichnen Rekordeinnahmen aus Erbschaft- und Schenkungsteuer.
News

Rekord bei Erbschaft- und Schenkungssteuer - Finanzämter setzen mehr fest als je zuvor

  • 03.09.2025
  • 11:15 Uhr
Beschlagnahmte Sendungen mit Saatgut
News

Mysteriöse Post: Warum unbestelltes Saatgut zu Behörden-Warnungen führt

  • 03.09.2025
  • 11:07 Uhr
Sperrmüll brennt in großer Halle - Feuer nicht unter Kontrolle
News

Massiver Brand in Troisdorf - Feuer in Sperrmüll-Halle nicht unter Kontrolle

  • 03.09.2025
  • 10:38 Uhr
Militärparade in Peking
News

Militärparade in Peking: Wladimir Putin und Kim Jong-un an Xi Jinpings Seite

  • 03.09.2025
  • 10:21 Uhr
Lägerdorf: Das Unternehmen Holcim tut nach eigenen Angaben schon viel zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes.
News

Insel-Fischer verklagen Zementriesen wegen Klimafolgen

  • 03.09.2025
  • 08:28 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12