Urlaubstragödie an der Adria

Vierjähriges Mädchen aus Bayern ertrinkt vor italienischem Campingstrand

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 12:45 Uhr
  • dpa
Ein Strand an der italienischen Adria, nahe Grado: Dort ertrank ein vierjähriges Mädchen aus Bayern.
Ein Strand an der italienischen Adria, nahe Grado: Dort ertrank ein vierjähriges Mädchen aus Bayern.© Alexandra Frank/dpa-tmn

Urlaubstragödie in Italien: Ein vierjähriges Mädchen aus Bayern ist beim Baden an der Adriaküste ertrunken. Trotz schneller Hilfe konnten Ärzt:innen das Kind nicht retten.

Ein vierjähriges Mädchen aus dem Landkreis Starnberg ist beim Baden an der italienischen Adriaküste ertrunken. Badegäste entdeckten das Kind am Dienstagabend (2. September) vor dem Strand eines in Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien beliebten Campingplatzes im Meer, wie italienische Medien berichteten. Die Küstenwache des Ortes bestätigte auf dpa-Anfrage, das Mädchen habe aus dem bayerischen Gilching gestammt.

Nachdem das Mädchen im Wasser entdeckt worden war, brachten es Badegäste zunächst an den Strand, wie die Zeitung "Il Goriziano" berichtete. Rettungskräfte eilten demnach zum Ort des Geschehens. Wiederbelebungsversuche am Strand blieben laut "Il Goriziano" erfolglos, sodass das Kind mit einem Hubschrauber in ein lokales Krankenhaus geflogen werden musste. Die Ärzt:innen konnten das Leben des Kindes jedoch nicht retten.

Auch in den News:

Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die lokalen Behörden begannen noch am Dienstagabend mit den Untersuchungen.

