Anzeige
Wirbelwinde

Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht aus - mit besonderem Phänomen

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 11:19 Uhr
  • dpa
Der Vulkan Kilauea ist erneut ausgebrochen.
Der Vulkan Kilauea ist erneut ausgebrochen. © AP

Seit Dezember kommt es am Kilauea - einem der aktivsten Vulkane der Welt - fast wöchentlich zu Ausbrüchen. Der aktuelle wird von einem eindrucksvollen Phänomen begleitet.

Anzeige

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt erneut Lavafontänen. Die Eruption begann nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Dienstagmorgen (2. September). Lavafontänen seien bis zu 100 Meter in die Luft geschossen, hieß es.

Auf der Plattform X veröffentlichte die Erdbebenwarte ein Video des Ausbruchs, auf dem zu sehen war, wie ein Wirbelwind am Rand der Lavafontäne kreiste. Dieses Phänomen trete gelegentlich bei Ausbrüchen auf und entstehe durch das Zusammentreffen von heißer und kalter Luft, hieß es.

Auch in den News:

Es handelt sich den Angaben zufolge um die 32. eruptive Episode, seit der Kilauea im vergangenen Dezember wieder auszubrechen begann. Seitdem ereigne sich etwa eine Episode pro Woche. Die Ausbrüche dauerten zwischen ein paar Stunden und mehr als einer Woche, hieß es.

Die Eruption spiele sich in einem geschlossenen Bereich des Vulkan-Nationalparks ab. Die austretenden vulkanischen Gase könnten aber weitreichende Auswirkungen haben, warnte die Erdbebenwarte.

Einer der aktivsten Vulkane der Welt

Der 1.247 Meter hohe Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er liegt auf der größten Insel der Hawaii-Inselkette, die selbst den Namen "Hawaii" trägt und auch "Big Island" genannt wird. Das Pazifik-Archipel ist ein US-Bundesstaat, rund 3.700 Kilometer südwestlich der US-Westküste. Die Hauptstadt Honolulu liegt auf der Insel Oahu nordwestlich von "Big Island".

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12
Mehr News
Brände in Kalifornien
News

Mehrere Waldbrände in Kalifornien, Gebäude nahe alter Goldgräber-Stadt bei San Francisco zerstört

  • 03.09.2025
  • 11:51 Uhr
KI-Chatbot ChatGPT
News

Systemausfall bei OpenAI: ChatGPT gibt keine Antworten

  • 03.09.2025
  • 11:38 Uhr
Ukrainische Feuerwehr löscht nach einem Drohnenangriff Brände in Wohngebieten.
News

Russland greift Ukraine mit über 500 Drohnen und Marschflugkörpern an

  • 03.09.2025
  • 11:26 Uhr
Die Finanzämter in Deutschland verzeichnen Rekordeinnahmen aus Erbschaft- und Schenkungsteuer.
News

Rekord bei Erbschaft- und Schenkungssteuer - Finanzämter setzen mehr fest als je zuvor

  • 03.09.2025
  • 11:15 Uhr
Beschlagnahmte Sendungen mit Saatgut
News

Mysteriöse Post: Warum unbestelltes Saatgut zu Behörden-Warnungen führt

  • 03.09.2025
  • 11:07 Uhr
Sperrmüll brennt in großer Halle - Feuer nicht unter Kontrolle
News

Massiver Brand in Troisdorf - Feuer in Sperrmüll-Halle nicht unter Kontrolle

  • 03.09.2025
  • 10:38 Uhr
Militärparade in Peking
News

Militärparade in Peking: Wladimir Putin und Kim Jong-un an Xi Jinpings Seite

  • 03.09.2025
  • 10:21 Uhr
Lägerdorf: Das Unternehmen Holcim tut nach eigenen Angaben schon viel zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes.
News

Insel-Fischer verklagen Zementriesen wegen Klimafolgen

  • 03.09.2025
  • 08:28 Uhr
Donald Trump
News

Trump: USA haben venezolanisches Drogen-Boot abgeschossen

  • 03.09.2025
  • 07:32 Uhr
Candida auris
News

Gefährlicher Hefepilz Candida auris auf dem Vormarsch

  • 02.09.2025
  • 19:49 Uhr