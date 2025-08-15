Anzeige
Treffen steht bevor

"We stand with Ukraine" - Protest in Alaska vor Trump-Putin-Gipfel

  • Aktualisiert: 15.08.2025
  • 06:57 Uhr
  • dpa
In Alaska, wo das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem Kremel-Chef stattfindet, versammeln sich Protestierende.
In Alaska, wo das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem Kremel-Chef stattfindet, versammeln sich Protestierende.© Luzia Geier/dpa

Schilder, Flaggen, laute Hupen: In Anchorage zeigen Dutzende Menschen ihren Unmut über das geplante Treffen von Trump und Putin – und setzen ein Zeichen in Solidarität mit der Ukraine.

Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

In der größten Stadt des US-Bundesstaats Alaskas haben Bewohner:innen gegen das dort geplante Treffen von Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin protestiert. Am Vortag des Gipfels in Anchorage versammelten sich rund 140 Demonstrierende an einer Straßenkreuzung, um mit Schildern sowie ukrainischen und amerikanischen Flaggen ihrem Unmut Luft zu machen.

Viele Autofahrer:innen hupten beim Vorbeifahren zur Unterstützung, ein Lastwagenfahrer ließ seine Hupe besonders laut und lange ertönen.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Zu den Protestierenden gehörte auch die aus dem Raum Stuttgart stammende Deutsche Petra, sie lebt seit Jahrzehnten in Alaska. Sie verwies darauf, dass das US-Militär dort regelmäßig Verteidigungsübungen abhält, die auch Szenarien möglicher Angriffe aus Russland umfassen - und kritisierte, dass zugleich dem russischen Präsidenten bei seinem Besuch ein roter Teppich ausgerollt werde.

Bürger stehen Gipfel gespalten gegenüber

Ähnlich äußerte sich Cristy Willer. "Es ist sehr wichtig, der Welt klarzumachen, dass Alaska (...) dieses Treffen und die Menschen, die daran teilnehmen, nicht wirklich gutheißt", sagte sie. Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht eingeladen sei, ergebe keinen Sinn. Ihre Freundin Susan Soule ergänzte: "Die Menschen sind wirklich besorgt. Sie leiden mit der Ukraine. Sie sind wütend, dass Trump unser Präsident ist."

Unter den Teilnehmenden waren auch zwei Frauen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Sie demonstrierten nach eigenen Angaben stellvertretend für in Alaska lebende Ukrainer:innen, die sich trotz Aufenthaltsgenehmigung aus Sorge vor den Folgen von Trumps Migrationspolitik nicht offen an den Protesten beteiligen wollten. Hintergrund seien Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die es derzeit in ganz Amerika gibt.

Anzeige
Anzeige
US-Präsident Trump
News

Gipfel am 15. August in Alaska

Trump über Putin-Treffen: "Ich werde keinen Deal machen"

US-Präsident Donald Trump strebt für das Treffen am Freitag mit Kremlchef Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg an. "Ich werde keinen Deal machen", sagte der Republikaner und verwies darauf, dass dies nicht seine Aufgabe sei.

  • 11.08.2025
  • 18:36 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 15. August 2025| 08:25
Episode

:newstime vom 15. August 2025| 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 14. August 2025 | 08:25

  • 04:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
Mehr News
Ein Müllsammler in Pakistan sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie. In Genf finden derzeit Verhandlungen über eine UN-Plastik-Konvention statt.
News

UN-Plastik-Deal geplatzt: Länder streiten um globale Lösung

  • 15.08.2025
  • 07:50 Uhr
Kartenzahlung
News

Mehrheit der Deutschen zahlt bargeldlos

  • 15.08.2025
  • 05:01 Uhr
Deutsche Bahn - Logo
News

Führungswechsel: Vor diesen Herausforderungen steht der künftige Bahn-Chef

  • 15.08.2025
  • 03:32 Uhr
US-Präsident Trump
News

Alaska-Gipfel als Vorstufe: Trump will Selenskyj und Europa ins Boot holen

  • 14.08.2025
  • 20:44 Uhr
Kaninchen
News

"Zombie"-Hasen in den USA gesichtet - das steckt dahinter

  • 14.08.2025
  • 17:50 Uhr
Jette Nietzard
News

Ex-Grünen Vorsitzende Nietzard sucht nach einem Job

  • 14.08.2025
  • 17:34 Uhr
Stillstand auf der Brenner-Autobahn: Die Sperrung der Alpenroute sorgt für stundenlange Verzögerungen.
News

Wichtige Brenner-Route gesperrt – was Reisende jetzt wissen sollten

  • 14.08.2025
  • 17:19 Uhr
Auch beim einfachen Joint lauern heute neue Gefahren – weil sich Zusammensetzung und Wirkung geändert haben.
News

Cannabiskonsum: Warum Joints heute eine größere Gefahr als früher sind

  • 14.08.2025
  • 17:14 Uhr
Protesten gegen Regierung in Serbien
News

Proteste gegen Vučić in Serbien eskalieren - Präsident droht, Belgrad "säubern" zu lassen

  • 14.08.2025
  • 17:00 Uhr
Erster Non-Food-Markt von Lidl in Deutschland – mit dem Konzept will der Discounter verlorene Marktanteile zurückgewinnen.
News

Lidl startet Testprojekt – erste reine Non-Food-Filiale in Deutschland eröffnet

  • 14.08.2025
  • 16:42 Uhr