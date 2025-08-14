Anzeige
Für weitere Treffen mit Putin

Alaska-Gipfel als Vorstufe: Trump will Selenskyj und Europa ins Boot holen

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 20:44 Uhr
  • dpa
Trump will die Europäer für weitere Gespräche mit Putin mit ins Boot holen.
Trump will die Europäer für weitere Gespräche mit Putin mit ins Boot holen.© Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump setzt große Hoffnungen in ein zweites Treffen mit Wladimir Putin. Neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj könnten daran auch europäische Verbündete teilnehmen, sagt er nun.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Trump erwägt, europäische Staats- und Regierungschefs zu einem möglichen zweiten Treffen mit Putin einzuladen.

  • Der Gipfel in Alaska soll als Vorstufe dienen, um auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj einzubinden.

US-Präsident Donald Trump bringt eine Teilnahme europäischer Staats- und Regierungschefs an einem potenziellen zweiten Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ins Gespräch. Trump betont seit Tagen, dass er den Gipfel mit Putin am Freitag in Alaska vor allem als Vorstufe zu einer zweiten Begegnung betrachte, an der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen solle. Jetzt sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus: "Vielleicht holen wir auch einige europäische Führungspersonen dazu. Vielleicht auch nicht."

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Im Mittelpunkt des Treffens mit Putin wird der seit Februar 2022 laufende russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen. Trump hatte im Wahlkampf behauptet, er werde den Krieg schnell beenden. Er denke, Putin und Selenskyj würden Frieden schließen, sagte er nun.

Trump wich der Frage aus, ob er Putin in Verhandlungen den Zugang zu für die Elektronikbranche wichtigen seltenen Erden anbieten könnte. Auf die Frage, ob er einer Reduzierung von NATO-Truppen in Europa zustimmen würde, um Russland entgegenzukommen, sagte Trump, ein solcher Vorschlag sei ihm bisher nicht vorgelegt worden. "Und ich werde darüber für später nachdenken."

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 14. August 2025 | 08:25

  • 04:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
Mehr News
Kaninchen
News

"Zombie"-Hasen in den USA gesichtet - das steckt dahinter

  • 14.08.2025
  • 17:50 Uhr
Jette Nietzard
News

Ex-Grünen Vorsitzende Nietzard sucht nach einem Job

  • 14.08.2025
  • 17:34 Uhr
Stillstand auf der Brenner-Autobahn: Die Sperrung der Alpenroute sorgt für stundenlange Verzögerungen.
News

Wichtige Brenner-Route gesperrt – was Reisende jetzt wissen sollten

  • 14.08.2025
  • 17:19 Uhr
Auch beim einfachen Joint lauern heute neue Gefahren – weil sich Zusammensetzung und Wirkung geändert haben.
News

Cannabiskonsum: Warum Joints heute eine größere Gefahr als früher sind

  • 14.08.2025
  • 17:14 Uhr
Protesten gegen Regierung in Serbien
News

Proteste gegen Vučić in Serbien eskalieren - Präsident droht, Belgrad "säubern" zu lassen

  • 14.08.2025
  • 17:00 Uhr
Erster Non-Food-Markt von Lidl in Deutschland – mit dem Konzept will der Discounter verlorene Marktanteile zurückgewinnen.
News

Lidl startet Testprojekt – erste reine Non-Food-Filiale in Deutschland eröffnet

  • 14.08.2025
  • 16:42 Uhr
DB-Chef Richard Lutz
News

Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz muss seinen Posten räumen

  • 14.08.2025
  • 16:20 Uhr
GERMANY-ELECTION/LINKE
News

Linken-Chef van Aken zieht Merz-Bilanz - hier im Livestream ansehen

  • 14.08.2025
  • 16:08 Uhr
Tokio Hotel
News

Vor 20 Jahren eroberte Tokio Hotel die Welt - So sahen Bill und Tom Kaulitz damals aus

  • 14.08.2025
  • 15:04 Uhr
GERMANY-ECONOMY/BUDGET
News

Wie läuft die Koalition, Herr Klingbeil? ZDF-Sommerinterview mit dem SPD-Chef

  • 14.08.2025
  • 14:49 Uhr