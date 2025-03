Merkel: Putin hat den Sinn für die Realität verloren

Altkanzlerin Angela Merkel lehnt in einem Interview eine abwertende Verwendung des Schlagworts "Putin-Versteher" grundsätzlich ab. Gleichzeitig übte sie deutliche Kritik an Kreml-Chef Putin.

Das Wichtigste in Kürze Angela Merkel kritisiert den Begriff "Putin-Versteher" und betont die Notwendigkeit, Putins Handlungen zu verstehen.

Sie sieht dies als diplomatische Aufgabe und übt gleichzeitig scharfe Kritik an Putin.

Er habe während der Corona-Pandemie den Sinn für Realität verloren.

Altkanzlerin Angela Merkel hat sich kritisch zum Begriff "Putin-Versteher" geäußert und lehnt dessen abwertende Verwendung ab. In einem Interview mit der "Berliner Zeitung" betonte Merkel, dass es wichtig sei, nachvollziehen zu können, was Russlands Präsident Wladimir Putin antreibe.

Merkel: Putin hat Sinn für Realität verloren

"Zu verstehen, was Putin macht, sich in ihn hineinzuversetzen, ist nicht falsch", sagte Merkel. Sie sieht dies als eine grundlegende Aufgabe der Diplomatie, die nicht gleichzusetzen sei mit einer Unterstützung des Kreml-Chefs. Sie selbst sei nie als "Putin-Versteherin" bezeichnet worden - dies sei ein "komisches Wort". Der Vorwurf an sich sei ein Totschlagargument.

Gleichzeitig übt Merkel in dem Interview deutliche Kritik an Putin:

"Ich glaube, dass er den Sinn für die Realität verloren hatte, als er versuchte, die Ukraine in einer Art Staatsstreich in wenigen Tagen zu verändern", sagte Merkel. "Es gibt keinerlei Entschuldigung dafür, dass er ein anderes Land überfällt. Aber den Diskurs über die Interessen Russlands muss man zulassen", führt die Altkanzlerin weiter aus.

Merkel hat mehrfach mit Putin verhandelt

Merkel, die von 2005 bis 2021 als erste Bundeskanzlerin Deutschlands amtierte, hatte während ihrer Amtszeit mehrfach Gelegenheit, mit Putin zu verhandeln. Unter anderem das Minsker Abkommen nach Russlands völkerrechtswidriger Annexion der Krim oder wirtschaftliche Vereinbarungen, die Deutschland bei Öl- und Gaslieferungen stark von Russland abhängig machten.

