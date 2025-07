Wie soll die Beteiligung Deutschlands an der humanitären Luftbrücke für den Gazastreifen aussehen? Diese Frage steht auf der Agenda des Treffens von Kanzler Merz und dem jordanischen König - hier live streamen!

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Dienstagmittag (29. Juli) den jordanischen König Abdullah II. mit militärischen Ehren in Berlin empfangen. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die humanitäre Lage im Gazastreifen und die von Merz angekündigte Luftbrücke, an der sich neben Jordanien auch Deutschland beteiligen will.

Bei der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz könnten erstmals Details zur Umsetzung der Luftbrücke bekannt werden.

Merz hatte die Initiative nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Montag (28. Juli) angekündigt – als Beitrag zur Versorgung der notleidenden Bevölkerung in Gaza.

