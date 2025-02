Mindestens zwei Verletzte bei Unfall in Münster - Regionalzug prallt in Lkw

Mindestens zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einer Bahn und einem Lkw in Münster verletzt worden. Es ist an diesem Morgen nicht der einzige Unfall.

Ein Regionalzug ist in Münster mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Mindestens zwei Menschen seien bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen (4. Februar) verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher - wie schwer, sei noch unklar. Die Kollision ereignete sich demnach an einer Stelle, an der die Warendorfer Straße in Münster eine Bahnlinie kreuzt. Die Straße wurde den Angaben nach gesperrt.

Auf der Straße hatte es demnach Stau gegeben, weil sich kurz zuvor nur wenige hundert Meter weiter stadtauswärts ein anderer Unfall ereignet hatte: Im Bereich einer Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal stießen laut Polizei zwei Autos zusammen, wobei mindestens drei Menschen verletzt wurden. Auch hier war der Schweregrad der Verletzungen zunächst unklar. Wegen des Staus kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn.

Die Polizei erwartet, dass es wegen der Sperrungen zu Behinderungen im Berufsverkehr kommt.