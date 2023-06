Mit Kane und Kim? So radikal will der FC Bayern seinen Kader umbauen

Täglich gibt es neue Gerüchte um mögliche neue Spieler beim FC Bayern. Zugleich gibt es auch prominente Abgänge beim Rekordmeister. Eine Übersicht.

Das Wichtigste in Kürze Der FC Bayern arbeitet mit Hochdruck daran, seinen Kader für die neue Saison zusammenzustellen.

Abwehrstar Lucas Hernández wird die Münchner wohl in Richtung Paris verlassen.

Ob mit Harry Kane ein echter Topstürmer zu den Bayern kommt, ist aktuell weiter offen.

Der FC Bayern bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Abwehr-Star Lucas Hernández wird diesem offenbar nicht angehören. Die Sportzeitung "L'Équipe" berichtete am Freitag (30. Juni), dass der 27-Jährige einen Vertrag über drei oder fünf Jahre bei Paris St. Germain unterzeichnen werde. Mit Benjamin Pavard steht zudem eine weitere Defensivkraft vor dem Absprung. Der Franzose soll seinen Wechselwunsch bereits vor Wochen bei den Klub-Bossen hintergelegt haben.

FC Bayern: Abwehrstar Hernández geht wohl

Dem Vernehmen nach soll der Rekordmeister aber zumindest bereits eine Verstärkung für die Defensive klar gemacht haben. So soll der Transfer von Min-jae Kim so gut wie in trockenen Tüchern sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde sowohl mit dem Südkoreaner als auch mit seinem aktuellen Verein, dem SSC Neapel, eine mündliche Einigung erzielt.

Eine weitere potenzielle neue Abwehrkraft ist Kyle Walker vom englischen Triple-Sieger Manchester City. Laut Medienberichten steht der Routinier einem Wechsel nach München offen gegenüber. Der Vertrag des 33-Jährigen bei City läuft allerdings noch bis 2024.

Kommt mit Kane ein echter Topstürmer?

Priorität hat beim FC Bayern weiterhin die Suche nach einem echten Mittelstürmer. England-Star Harry Kane ist die Wunschlösung von Trainer Thomas Tuchel und Co. Berichten zufolge wurde mit dem Kapitän von Tottenham Hotspurs bereits eine Einigung erzielt. Nun beginnt also das Feilschen um die Ablösesumme. Ein erstes Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro soll von den Spurs aber bereits abgelehnt worden sein.

Auf der Wunschliste von Tuchel, der unter anderem mit Uli Hoeneß und Karlheinz Rummenigge in der Kader-Taskforce sitzt, steht ganz oben auch die Verpflichtung eines echten Abräumers im Mittelfeld. Nachdem Tuchels Wunschspieler Declan Rice von West Ham United lieber zum FC Arsenal wechselt als nach München, wird weiter ein Sechser gesucht.

Fieberhafte Suche nach einem Abräumer

Ein möglicher Kandidat wäre Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Laut dem Transferinsider Fabrizio Romano wechselt der Mexikaner doch nicht zu Borussia Dortmund und würde vom Anforderungsprofil passen. Interesse sollen die Bayern angeblich auch an Kalvin Philips haben, der unter Pep Guardiola bei Manchester City kaum zum Einsatz kommt.

Um die nötigen Millionen für die kostspieligen Transfers aufbringen zu können, sind die Münchner auch nicht abgeneigt, weitere Spieler abzugeben. Als Topkandidat gilt Sadio Mané. Der Senegalese hat in seinem ersten Jahr in München auf dem Spielfeld selten geglänzt, dafür aber abseits des Rasens für negative Schlagzeilen gesorgt. Der 31-Jährige selbst hat aber offenbar keine Ambitionen, München schon wieder zu verlassen. "Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren", sagte der 31-Jährige kürzlich in einem Interview.