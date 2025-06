Mysteriöse Spritzen-Attacken: Frankreich schockiert nach Übergriffen auf Frauen

Eigentlich ist die Fête de la Musique in Frankreich eine große Open-Air-Party. Dieses Mal aber werden Frauen zur Zielscheibe einer mysteriösen Welle von Angriffen mit Spritzen.

Das Wichtigste in Kürze Die Fête de la Musique in Frankreich wurde dieses Jahr von rätselhaften Spritzenattacken auf Frauen überschattet.

Über 140 Betroffene meldeten sich, die Polizei nahm mehrere Verdächtige fest.

Was hinter den Angriffen steckt, ist noch völlig unklar – jetzt ermittelt das Innenministerium.

Die in Frankreich groß gefeierte Fête de la Musique ist in diesem Jahr von einer Welle mysteriöser Spritzenattacken auf Frauen überschattet worden. Landesweit hätten 145 Frauen Anzeige erstattet, 21 davon in Paris, weil sie mit einer Spritze gestochen worden seien, teilte das Innenministerium mit. Zwölf Tatverdächtige seien festgenommen worden. Zuvor habe es in den sozialen Medien offenbar Aufrufe gegeben, Frauen während der Fête de la Musique anzugreifen und mit Spritzen zu stechen, so das Ministerium.

Einige der Opfer seien in Krankenhäuser aufgenommen worden und es seien toxikologische Untersuchungen durchgeführt worden, teilte das Innenministerium mit. Zu den Ergebnissen war zunächst noch nichts bekannt. Was sich in den Spritzen befand, ist also noch unklar.

Opfer klagten über Unwohlsein

Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, klagten einige der Betroffenen über Unwohlsein. In Angoulême in Westfrankreich seien vier Tatverdächtige festgenommen worden, die rund 50 Menschen mit Spritzen gestochen haben sollen, berichtete die Zeitung unter Verweis auf Polizeiangaben.

Bei der Fête de la Musique, die am Samstag (21. Juni) gefeiert wurde, gibt es tagsüber und bis in die Nacht hinein ein vielfältiges Musikprogramm im öffentlichen Raum, in Veranstaltungsorten sowie in Lokalen. In Paris lockte das Musikfest nach Medienberichten in diesem Jahr besonders viele Tourist:innen insbesondere aus Großbritannien an. Auch in Deutschland wird die Fête de la Musique vielerorts zum Sommerbeginn gefeiert.

Viele Festnahmen und Gewalt

Teilweise lief das Musikfest während hochsommerlicher Temperaturen auch anderweitig aus dem Ruder, in Paris etwa gab es Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen, Gewalt gegen die Polizei und Sachbeschädigungen.

Landesweit wurden nach Angaben des Innenministeriums 371 Menschen festgenommen, 89 davon in Paris. Knapp 1.500 Besucher:innen wurden bei Auseinandersetzungen oder aus anderen Gründen zumeist leicht verletzt.

