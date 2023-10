Nach Cyberattacke: IT-Großausfall bei Kommunen in Südwestfalen

Hacker haben in weiten Teilen Südwestfalens viele Kommunen lahmgelegt. Der Pressesprecher des Hochsauerlandes spricht von einem Komplettausfall.

Das Wichtigste in Kürze In Südwestfalen herrscht der IT-Ausnahmezustand.

Ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleiter hat viele Kommunen arbeitsunfähig gemacht.

Betroffen sind unter anderem Soest und Siegen. Wann der Spuk vorbei sein wird, kann man derzeit noch nicht sagen.

Wer in Südwestfalen in diesen Stunden versucht, seine Kommune zu erreichen, könnte Pech haben: Ein Cyberangriff gegen den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT hat viele Verwaltungen komplett lahmgelegt. Einige Kommunen sind weder per Mail noch via Telefon erreichbar.

Im Video: Bundesweite Krisenübung – was tun, wenn der Hacker kommt?

Soest: Abteilungen nicht arbeitsfähig

Betroffen sind unter anderem die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein und die Stadtverwaltung Siegen, wie die Stadt Siegen am Montagmorgen (30. Oktober) auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Zudem ist laut dpa die Stadt Soest betroffen. Demnach sind dort unter anderem die dortige Kfz-Zulassungsstelle und die Ausländerbehörde zum Erliegen gekommen. Nach der Cyberattacke auf Südwestfalen-IT seien die Abteilungen der Kreisverwaltung Soest "komplett von ihren Fachverfahren abgeschnitten und deshalb nicht arbeitsfähig", teilte der Kreis in Soest mit.

In den Städten und Gemeinden im Märkischen Kreis, rund um Siegen bis nach Olpe und Soest, sind laut dem WDR die Internetangebote nicht erreichbar sein.

Termine beim Amt? Bürger:innen sollen daheim bleiben

Südwestfalen-IT betreut mehr als 70 Kunden. Martin Reuther, Pressesprecher des Hochsauerlandes, betitelte das IT-Drama laut WDR als Komplettausfall.

Bürger:innen, die ausgerechnet am heutigen Montag einen Termin in den Kommunen haben, werden gebeten zu Hause zu bleiben. Über den aktuellen Stand wird über die Social-Media-Kanäle der Kommunen informiert.

Wie lange der Totalausfall noch dauern und die Kommunen ihre Arbeit wieder problemfrei aufnehmen können, ist derzeit jedoch noch nicht absehbar.