Kriminalität

Angriff mit Messer in Dresdner Straßenbahn: 21-Jähriger will Frauen beschützen und wird attackiert

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 09:54 Uhr
  • dpa
In Dresden hat ein Mann einen anderen mit einem Messer in einer Straßenbahn verletzt (Symbolbild).
In Dresden hat ein Mann einen anderen mit einem Messer in einer Straßenbahn verletzt (Symbolbild).© Jan Woitas/dpa

Ein junger Mann will Frauen in einer Straßenbahn schützen und wird danach selbst zum Opfer. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einer Dresdner Straßenbahn mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt er eine Schnittverletzung im Gesicht. Der Mann sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Laut Polizeibericht geschah die Tat in der Nacht zum Sonntag (24. August) an einer Haltestelle. Zunächst hätten zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt. Der 21-Jährige sei dazwischengegangen und daraufhin von einem der beiden Täter attackiert worden. Danach flüchteten sie.

Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß

Laut Polizeibericht wurde einer der Männer (21) noch in der Nähe des Tatortes gestellt. Er sei vorläufig festgenommen worden, aber wieder auf freiem Fuß. Hintergründe blieben unklar. Dem Vernehmen nach soll er nicht für die Messerattacke verantwortlich sein.

Die Polizei ermittelt gegen ihn und den weiteren, noch unbekannten Tatverdächtigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeug:innen vor allem unter den zahlreichen Fahrgästen der Bahn.

