Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat die Regierung zuletzt scharf kritisiert. Im ZDF-Sommerinterview blickt sie auf die bisherige schwarz-rote Amtszeit zurück, muss sich aber auch kritischen Fragen stellen. Hier gibt es das gesamte Gespräch im Livestream.

An den ersten 100 Tage Schwarz-Rot im Allgemeinen und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Besonderen ließ Ines Schwerdtner kürzlich kaum ein gutes Haar. Ein "großes Fiasko" sei die bisherige Merz-Amtszeit, urteilte die Linken-Chefin gegenüber dem Fernsehsender Phoenix harsch. Innen- wie außenpolitische Versäumnisse warf Schwerdtner dem Bundeskanzler vor. Er sei der "Kanzler der Reichen".

Im Sommerinterview des ZDF-Politmagazins "Berlin direkt" am Sonntag (24. August) bekommt Schwerdtner die Gelegenheit, nachzulegen. Allerdings wird sich die Bundesvorsitzende der Linken auch den unbequemen Fragen von Moderator Wulf Schmiese stellen müssen. Ihr Co-Chef Jan van Aken fand kürzlich etwa klare Worte gegen Parteifreunde in Berlin-Neukölln, die ein gemeinsames Fest mit Hamas-Unterstützern organisierten.

Sehen Sie das Sommerinterview mit Linken-Chefin Schwerdtner am Sonntag ab 19:10 Uhr live und kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn.

