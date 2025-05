Im neuen Führungsteam der FDP findet sich auch Torsten Herbst wieder. Er wurde beim Bundesparteitag der Liberalen erneut gewählt.

Der Dresdner FDP-Politiker Torsten Herbst ist erneut in den Bundesvorstand gewählt worden. Der 51 Jahre alte Diplom-Kaufmann wurde beim Bundesparteitag der FDP in Berlin in das neue Führungsteam gewählt, wie der FDP-Landesverband Sachsen mitteilte.

Herbst war viele Jahre für die FDP im Sächsischen Landtag sowie im Bundestag aktiv und war zuletzt als Haushalts- und Verkehrsexperte tätig. In seiner Vorstellungsrede sagte er: "Die FDP muss wieder inhaltlich inspirieren und zugleich ein liberales Lebensgefühl vermitteln." Dafür werde Herbst im Bundesvorstand der FDP kämpfen und eine sächsische Perspektive nach Berlin tragen.

Die FDP stehe vor großen Herausforderungen, so Herbst. Es gehe nicht nur um die Modernisierung der Partei, sondern auch darum, eine Zukunftsvision für Deutschland zu entwickeln und deutlich zu machen, warum es eine freiheitlich-liberale Kraft in den Parlamenten brauche. "Wir arbeiten mit Hochdruck auf das Comeback 2029 hin", betonte Herbst.