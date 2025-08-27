Neuer Wehrdienst? Regierung stellt Pläne vor - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

Neue Impulse für die Bundeswehr: Nach einer Kabinettsitzung stellen Kanzler Merz und Verteidigungschef Pistorius ihre Wehrpläne vor. Hier im kostenlosen Stream verfolgen.

Die Bundesregierung kommt am Mittwochvormittag (27. August) zu einer besonderen Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium zusammen: Neue Gesetzesvorhaben zur Stärkung der Bundeswehr stehen auf der Agenda. Im Mittelpunkt steht ein Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst, der auf Freiwilligkeit setzt und mit zusätzlichen Anreizen Nachwuchs gewinnen soll.

Im Anschluss an die Sitzung werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Pläne sprechen. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 11:45 Uhr kostenlos und live HIER auf Joyn!

