Anzeige
Bundesregierung plant Reform

Neuer Wehrdienst? Regierung stellt Pläne vor - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 10:22 Uhr
  • Emre Bölükbasi
Bundeskanzler Merz (links) stellt nach einer Kabinettsitzung im Verteidigungsministerium gemeinsam mit Ressortchef Pistorius die neuen Bundeswehr-Pläne vor. (Archvbild)
Bundeskanzler Merz (links) stellt nach einer Kabinettsitzung im Verteidigungsministerium gemeinsam mit Ressortchef Pistorius die neuen Bundeswehr-Pläne vor. (Archvbild)© REUTERS

Neue Impulse für die Bundeswehr: Nach einer Kabinettsitzung stellen Kanzler Merz und Verteidigungschef Pistorius ihre Wehrpläne vor. Hier im kostenlosen Stream verfolgen.

Anzeige

Die Bundesregierung kommt am Mittwochvormittag (27. August) zu einer besonderen Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium zusammen: Neue Gesetzesvorhaben zur Stärkung der Bundeswehr stehen auf der Agenda. Im Mittelpunkt steht ein Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst, der auf Freiwilligkeit setzt und mit zusätzlichen Anreizen Nachwuchs gewinnen soll.

Im Anschluss an die Sitzung werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Pläne sprechen. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 11:45 Uhr kostenlos und live HIER auf Joyn!

Bundeswehr

Pressekonferenz von Merz und Pistorius HIER live verfolgen!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Auch in den News:

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
Mehr News
Ehec-Bakterien
News

Ehec-Alarm in Vorpommern-Rügen: Vier Kinder erkrankt

  • 27.08.2025
  • 10:43 Uhr
Bundesverteidigungsministerium
News

Geheimsache: Merz-Kabinett tagt im abhörsicheren "U-Boot"

  • 27.08.2025
  • 07:40 Uhr
Das Raketensystem Starship von SpaceX startet während eines Testflugs von der Starbase.
News

SpaceX schickt Riesen-Rakete Starship erfolgreich ins All

  • 27.08.2025
  • 05:19 Uhr
Kabinettssitzung in Washington
News

Trump will in Washington Todesstrafe wieder einführen

  • 26.08.2025
  • 23:07 Uhr
Bundeswehr-Soldaten
News

Zahl rechtsextremistischer Vorfälle bei der Bundeswehr stark gestiegen

  • 26.08.2025
  • 20:21 Uhr
Großbrand in Hamburg
News

Hamburger Hafen: Brand großteils gelöscht

  • 26.08.2025
  • 18:19 Uhr
Moskau: Kremlturm und Außenministerium
News

Panzerfahren und Zarenpaläste: Russlands verrückter Tourismus-Boom aus der Wüste

  • 26.08.2025
  • 17:00 Uhr
Kanzler Merz empfängt kanadischen Premierminister Carney
News

Verzögert Putin den Friedensprozess? Merz sieht Russland in der Pflicht

  • 26.08.2025
  • 16:47 Uhr
imago images 0757886627
News

Matschige Tomatenschlacht in Spanien startet - "La Tomatina" live verfolgen

  • 26.08.2025
  • 16:06 Uhr
Apple iPhone 16 Verkaufsstart in Deutschland
News

Apple verliert vor Gericht – Werbung mit "CO2-neutraler" Uhr verboten

  • 26.08.2025
  • 16:04 Uhr