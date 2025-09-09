Anzeige
Solidarität mit Pro-Palästina-Protesten?

Neues Banksy-Wandbild sorgt für Aufregung - und soll entfernt werden

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 12:20 Uhr
  • dpa
Mit diesem Graffiti erhitzt der Street-Art-Künstler Banksy erneut die Gemüter.
© AP

Der geheimnisvolle Street-Art-Künstler Banksy hat wieder zugeschlagen. Mitten in London taucht ein neues Werk auf - ein Zusammenhang zu lautstarken Protesten ist sehr wahrscheinlich.

Ein neues Werk des britischen Künstlers Banksy hat mitten in London für Verwunderung und Aufsehen gesorgt. Das Graffiti, das einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten zeigt, war am Montag (8. September) plötzlich am Queen’s Building, einem Gebäude des Justizzentrums, zu sehen - da, wo eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten. Der geheimnisvolle Künstler postete das Werk auf seinem Instagram-Profil.

Lange wird die Kunst, die kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe entstand, allerdings nicht mehr zu sehen sein. Es sei "ein denkmalgeschütztes Gebäude", teilte ein Sprecher der zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur PA mit, sie seien verpflichtet, den ursprünglichen Charakter zu bewahren.

Das Graffiti wurde relativ zeitnah nach der Entdeckung von Absperrungen verdeckt und von Sicherheitsleuten bewacht. Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, beschriftete die Bilder von seinem Werk bei Instagram mit: "Royal Courts Of Justice. London." Der Richter scheint auf den Demonstranten, der ein anscheinend blutiges Schild in der Hand hält, einzuschlagen.

