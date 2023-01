Verteidigungsministerin Lambrecht tritt zurück

Christine Lambrecht hat Bundeskanzler Olaf Scholz um Entlassung gebeten. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf eine Erklärung der Verteidigungsministerin.

Jetzt also auch offiziell. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) tritt zurück. In einer entsprechenden Erklärung habe sie den Bundeskanzler um Entlassung gebeten, berichtet die dpa. Bereits am Freitagabend (13. Januar) hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Lambrecht stehe vor einem Rückzug von ihrem Ministerposten.

Seit Monaten steht die 57-Jährige in der Kritik, die oppositionelle Union (CDU/CSU) hatte wiederholt ihren Rücktritt gefordert. Kritiker warfen ihr etwa die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr oder fehlende Sachkenntnis, aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit vor. So machte ein Foto ihres Sohnes auf Mitreise in einem Bundeswehrhubschrauber Negativschlagzeilen. Jüngst sorgte sie für Irritationen mit einer auf Instagram verbreiteten Neujahrsbotschaft, in der sie begleitet von Silvesterfeuerwerk über den Ukraine-Krieg sprach.

Scholz nahm Lambrecht zuletzt noch in Schutz

Nun muss also ein zentraler Posten im Ampel-Kabinett neu besetzt werden. Im Dezember hatte der Bundeskanzler seine Verteidigungsministerin noch gegen Kritik in Schutz genommen. "Die Bundeswehr hat eine erstklassige Verteidigungsministerin", sagte Scholz damals der "Süddeutschen Zeitung". "Über manche Kritik kann ich mich nur wundern."

Mit dem Start der Ampel-Regierung Ende 2021 hatte Lambrecht das Verteidigungsministerium übernommen. Zuvor war sie im letzten Kabinett von Angela Merkel Bundesjustizministerin gewesen, nach dem Rücktritt von Franziska Giffey hatte sie zusätzlich das Familienministerium geführt. Sie ist bereits die zweite Ministerin, die seit dem Start der Ampel-Regierung ihr Amt wieder abgibt. Im vergangenen Jahr war die Grünen-Politikerin Anne Spiegel als Familienministerin zurückgetreten - wegen ihrer Rolle als rheinland-pfälzische Umweltministerin während der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021.

