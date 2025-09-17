Anzeige
Zugverkehr beeinträchtigt

Chaos auf Sylt-Strecke: Weichenstörung - Bahn stoppt Autozüge

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 13:40 Uhr
  • dpa
Zug nach Sylt: Eine defekte Weiche bremst den Bahnverkehr und sorgt für Verzögerungen.
Zug nach Sylt: Eine defekte Weiche bremst den Bahnverkehr und sorgt für Verzögerungen.© Carsten Rehder/dpa

Wegen einer defekten Weiche ist der Zugverkehr nach Sylt massiv eingeschränkt. Auch Autozüge waren betroffen. Die Reparaturen laufen, doch bis zur Normalisierung dürfte es noch dauern.

Anzeige

Eine Weichenstörung zwischen Niebüll und Westerland sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr von und nach Sylt. Die Störung bei Lehnshallig bestehe seit dem frühen Mittwochmorgen (17. September), sagte eine Bahnsprecherin. Zwischen 5.45 Uhr und 9.30 Uhr konnten demnach keine Züge fahren. Auch die Autozüge waren betroffen. Im Anschluss wurde der Zugverkehr den Angaben zufolge eingeschränkt wieder aufgenommen.

Auch in den News:

Einschränkungen dauern voraussichtlich noch länger an

Da auf dem Streckenabschnitt vorerst nur ein eingleisiger Zugbetrieb möglich ist, wird es nach Angaben der Deutschen Bahn voraussichtlich noch bis zum 20. September zu Einschränkungen kommen. Um den regulären Zugverkehr wieder aufnehmen zu können, sei eine umfangreiche Reparatur der Weiche notwendig. "Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben", teilte die Bahnsprecherin weiter mit.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Maischberger Joyn Teaser ohne Logo
News

Haushaltsstreit und Radikalisierung: Kostenloser Livestream zu "Maischberger"

  • 17.09.2025
  • 15:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250215-935-453786
News

Nawalny-Witwe enthüllt Details zum Tod: Putin-Kritiker wohl vergiftet

  • 17.09.2025
  • 14:25 Uhr
Lettische Behörden werfen dem Festgenommenen vor, Militärstandorte und Nato-Präsenz für Russland ausspioniert zu haben.
News

Mutmaßlicher Russland-Spion in Lettland festgenommen

  • 17.09.2025
  • 13:49 Uhr
Hagens Oberbürgermeister-Kandidat Dennis Rehbein (CDU) in der ZDF-Sendung "Markus Lanz"
News

"Klein-Bukarest": CDU-Politiker schildert bei Lanz Missbrauch des deutschen Sozialsystems

  • 17.09.2025
  • 13:44 Uhr
Nach israelischen Angriffen herrscht in Gaza erneut Zerstörung – palästinensische Stellen melden viele Todesopfer.
News

150 Ziele attackiert: Israels Offensive in Gaza fordert offenbar viele Tote

  • 17.09.2025
  • 13:16 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250917-911-009216
News

Merz: "Es geht um die Zukunft des Landes" - Kritik aus der Opposition

  • 17.09.2025
  • 13:09 Uhr
The particular waterfall of Noasca in Piedmont/ Italy is located behind the houses on the border of the famous Great Paradise National Park
News

Unglück am Wasserfall: Deutscher Tourist stirbt nach Sturz in Italien

  • 17.09.2025
  • 12:41 Uhr
Kash Patel
News

Hitziges Wortgefecht: FBI-Direktor Patel und Senator Schiff gehen aufeinander los

  • 17.09.2025
  • 12:30 Uhr
Londons Bürgermeister Sadiq Khan (Bild) findet deutliche Worte gegen den Staatsbesuch von Donald Trump.
News

Vor Staatsbesuch: Sadiq Khan wirft Trump Anheizen rechter Flammen vor

  • 17.09.2025
  • 12:21 Uhr
Nach tödlichem Parkplatz-Streit in Niedernhall
News

Zwölfjähriger in Niedernhall überfahren – Tatverdächtiger schweigt

  • 17.09.2025
  • 12:06 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 18:00

  • 12:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12