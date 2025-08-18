Anzeige
Noch kein Statement Israels

"Ohne Änderungen": Terrororganisation Hamas stimmt offenbar Waffenruhe zu

  • Aktualisiert: 19.08.2025
  • 11:51 Uhr
  • Christopher Schmitt
Die Hamas hält nach wie vor israelische Geiseln gefangen - könnten diese nun freikommen?
Die Hamas hält nach wie vor israelische Geiseln gefangen - könnten diese nun freikommen?© REUTERS

Wende im Nahen Osten? Nachrichtenagenturen berichten, dass die Hamas wohl dem jüngsten Vorschlag einer Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt hat.

Anzeige

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat offenbar dem jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt. Dies berichteten die beiden Nachrichtenagenturen AFP und Reuters am Montag (18. August). Vermittlern sei bestätigt worden, dass die Islamisten "dem neuen Waffenstillstandsangebot ohne Änderungen zugestimmt haben", soll es aus Hamas-Kreisen geheißen haben.

Hamas-Unterhändler erhielten den Vorschlag zur Feuerpause laut "T-online" erst wenige Stunden im Vorfeld. In zwei Phasen sollen für 60 Tage die Waffen schweigen und Geiseln freigelassen werden. Von Seiten Israels liegt noch keine Stellungnahme vor.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen AFP und Reuters
  • T-online: "Hamas nimmt Angebot für Waffenruhe offenbar an"
Mehr News
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Kindesentführung aus Dänemark: Christina Block habe von Gewaltvorwürfen erst später erfahren

  • 19.08.2025
  • 12:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250818-99-770268
News

Newsticker: Medwedew spottet über Gipfel - während Gesprächen flogen Raketen

  • 19.08.2025
  • 11:45 Uhr
18. August 2025: Präsident Donald Trump während des Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs im East Room des Weißen Hauses
News

Zustimmung der Amerikaner für Trump sinkt auf Tiefststand

  • 19.08.2025
  • 11:16 Uhr
Joachim Paul (AfD)
News

Oberbürgermeister-Wahl in Ludwigshafen: AfD-Politiker Joachim Paul bleibt ausgeschlossen

  • 19.08.2025
  • 10:31 Uhr
Ein Hacker bietet knapp 16 Millionen Paypal-Zugänge im Netz an.
News

Millionen PayPal-Konten in Gefahr? Hacker bietet Zugänge im Netz an

  • 19.08.2025
  • 10:29 Uhr
Matthew Perry
News

Lieferte Matthew Perry Narkosemittel: "Ketamin-Königin" schließt Deal und will Schuld einräumen

  • 19.08.2025
  • 10:12 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250819-99-772321
News

LIVE aus Kiruna: Kirche auf Rädern - eine ganze schwedische Stadt zieht um

  • 19.08.2025
  • 09:54 Uhr
Ukraine-Treffen in Washington
News

Rückt Ukraine-Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Gipfel bei Trump

  • 19.08.2025
  • 08:01 Uhr
Torsten Michaelis
News

Trauer um "Tatort"-Star: Torsten Michaelis gestorben

  • 18.08.2025
  • 21:59 Uhr
Hamas-Kämpfer
News

Hamas reagiert "positiv": 60-tägige Waffenruhe im Gaza-Krieg ganz nah?

  • 18.08.2025
  • 19:18 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 15:55
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 15:55

  • 10:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 17:45

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 16:00

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12