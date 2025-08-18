"Ohne Änderungen": Terrororganisation Hamas stimmt offenbar Waffenruhe zu

Wende im Nahen Osten? Nachrichtenagenturen berichten, dass die Hamas wohl dem jüngsten Vorschlag einer Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt hat.

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat offenbar dem jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt. Dies berichteten die beiden Nachrichtenagenturen AFP und Reuters am Montag (18. August). Vermittlern sei bestätigt worden, dass die Islamisten "dem neuen Waffenstillstandsangebot ohne Änderungen zugestimmt haben", soll es aus Hamas-Kreisen geheißen haben.

Hamas-Unterhändler erhielten den Vorschlag zur Feuerpause laut "T-online" erst wenige Stunden im Vorfeld. In zwei Phasen sollen für 60 Tage die Waffen schweigen und Geiseln freigelassen werden. Von Seiten Israels liegt noch keine Stellungnahme vor.