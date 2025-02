Parteitag LIVE: CDU berät über Migrationspolitik

Kurz vor der Bundestagswahl 2025 trifft sich die CDU am Montag zum 37. Parteitag in Berlin. Begleitet von Demonstrationen in der Hauptstadt.

Anzeige

Bis zur Bundestagswahl sind es noch knapp drei Wochen - wichtige Zeit, um das eigene Profil zu schärfen und Wähler:innen für sich zu gewinnen. Wie das gelingen kann, darüber debattiert die CDU am Montag (3. Februar) auf dem Parteitag in Berlin.

Sehen Sie hier ab 11:30 Uhr den Livestream des CDU-Parteitages aus Berlin kostenlos auf Joyn.

Begleitet von Protesten gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD will die CDU bei ihrem Wahlparteitag ein "Sofortprogramm" mit den Migrationsplänen von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz verabschieden. Das Papier enthält den Fünf-Punkte-Plan von Merz, der Zurückweisungen an den Grenzen und dauerhafte Grenzkontrollen vorsieht.

Anzeige

Anzeige

Dieser Vorschlag bekam am Mittwoch (29. Januar) im Bundestag nur deshalb eine Mehrheit, weil die Union dazu Stimmen der AfD in Kauf nahm. Am Wochenende protestierten Tausende gegen Merz' Kurs und den der Union. Das Streitthema Migrationspolitik dürfte das Abstimmungsverhalten vieler Wählerinnen und Wähler am 23. Februar beeinflussen.