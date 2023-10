Pentagon: Chinas Militär hat mehr als 180 Mal versucht, US-Flieger zu bedrängen

180 Mal sollen Kampfflieger des chinesischen Militärs in den vergangenen zwei Jahren US-Flugzeuge genötigt und bedrängt haben. Laut Pentagon sind das mehr Vorkommnisse als im gesamten vorangegangenen Jahrzehnt.

Mehr als 180 Abfangmanöver chinesischer Flugzeuge gegen US-Kampfflugzeuge gab es laut Pentagon in den letzten zwei Jahren. Die US-amerikanische Behörde hat am Mittwoch (18. Oktober) mehrere Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie Flugzeuge im Luftraum bedrängt werden. Dem Bericht nach sind das mehr Vorkommnisse als in den zehn Jahren zuvor. Für das US-Militär ein besorgniserregender Trend.

"Das sind fast 200 Fälle, in denen Operateure der PLA (Chinesische Volksbefreiungsarmee) rücksichtslose Manöver durchgeführt, Spreu abgeworfen, Leuchtraketen abgeschossen oder sich US-Flugzeugen zu schnell oder zu nahe genähert haben", sagte Ely Ratner, stellvertretender Verteidigungsminister für indopazifische Sicherheitsfragen. "Das alles, um die US-Streitkräfte daran zu hindern, sicher an Orten zu operieren, an denen wir das Recht dazu haben - wie jedes andere Land der Welt."

Chinas Vorgehen provoziere "ungewollte Konflikte"

Ratner führte an, dass Chinas Verhalten in vielen Fällen gefährliche Unfälle verursachen kann. Und diese könnten zu "ungewollten Konflikten" führen, so der Verteidigungsexperte. Die angeführten Beispiele würden darauf hindeuten, dass es eine klare Absicht zur Einschüchterung seitens Chinas gibt, so Ratner.

Die Veröffentlichung der Fotos und Videos erfolgte vor der Veröffentlichung des jährlichen Berichts des Pentagon über Chinas Militärmacht und die Sicherheitslage im Indopazifik. US-Admiral John Acquilino, der Chef des US-Indopazifik-Kommandos, betonte im Zuge der Mitteilung, dass die USA trotz anderer internationaler Konflikte wie dem Ukraine-Krieg oder der Lage im Nahen Osten über die erforderlichen Mittel verfügen würden, China abzuschrecken.