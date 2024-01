Hamas: Schicksal vieler israelischer Geiseln unbekannt

Noch immer befinden sich laut Israel mehr als 130 Geiseln im Gazastreifen. Während das Land auf die Rückkehr der festgenommenen Menschen wartet, kam jetzt von der Hamas eine bedrückende Erklärung.

Das Wichtigste in Kürze Immer noch befinden sich zahlreiche israelische Geiseln im Gazastreifen.

Ihre Angehörigen pochen immer wieder auf Maßnahmen für ihre Freilassung.

Einem Hamas-Sprecher zufolge ist aber das Schicksal der Geiseln derzeit ungewiss.

Laut der Hamas ist das Schicksal vieler israelischer Geiseln unbekannt. "Viele der Geiseln wurden wahrscheinlich getötet, während der Rest stündlich in unmittelbarer Gefahr ist", sagte Abu Ubaida, ein Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, am Sonntag (14. Januar) in einer Ansprache anlässlich des 100. Tages des Gaza-Krieges.

Der Hamas-Sprecher machte Israel für den Umstand verantwortlich. Tel Aviv trage die volle Verantwortung für die Sicherheit der israelischen Geiseln. Vor dem Hintergrund der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen erteilte Abu Ubaida möglichen Gesprächen mit Tel Aviv eine klare Absage. "Jegliche Gespräche vor der Beendigung der israelischen Aggression sind wertlos", sagte er.

Israelischen Angaben zufolge befinden sich derzeit mehr als 130 Geiseln im Gazastreifen. Immer wieder demonstrieren Israelis für die Freilassung ihrer Angehörigen.

Zuletzt gab es von Samstag (13. Januar) bis Sonntag (14. Januar) eine 24-stündige Demo der Angehörigen in Israel. Sie pochten auf entschiedenere Bemühungen für die Freilassung der Geiseln.

