Anzeige
Jahresauswertung

Schufa meldet Rekord bei Kleinkrediten: Risiko der Schuldenfalle wächst

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 12:22 Uhr
  • dpa
Ein Neuwagen im Autohaus mit Rabattschild – für viele wird der Kauf auf Raten finanziert.
Ein Neuwagen im Autohaus mit Rabattschild – für viele wird der Kauf auf Raten finanziert.© Sebastian Gollnow/dpa

Ratenkauf liegt im Trend: Immer mehr Deutsche greifen zu Kleinkrediten – oft für Summen unter 1.000 Euro. Die Schufa warnt vor steigender Überschuldung, obwohl die meisten Kredite noch pünktlich zurückgezahlt werden.

Anzeige

Inhalt

Einkaufen auf Pump boomt: Erstmals zählt die Schufa mehr als zehn Millionen neu aufgenommene Ratenkredite innerhalb eines Jahres. Um fast 17.100 Verträge wurde die Marke im vergangenen Jahr überschritten. Der stetige Anstieg seit Jahren erkläre sich vor allem mit dem starken Zuwachs bei Kleinkrediten unter 1.000 Euro, ordnet die Auskunftei aus Wiesbaden die Zahlen für 2024 ein: Jeder zweite Ratenkredit falle inzwischen in diese Kategorie.

Kaufe jetzt, bezahle später ("Buy Now - Pay Later")- solche Angebote locken Verbraucher:innen insbesondere im Online-Handel, wo schnell per Mausklick eingekauft werden kann.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Fast die Hälfte neuer Ratenkredite unter 1.000 Euro 

Bei Krediten unter 1.000 Euro verzeichnete die Schufa im Vergleich zum Vorjahr einen erneut deutlichen Anstieg um rund 14,6 Prozent auf rund 4,99 Millionen neue Verträge. Waren 2020 noch etwa ein Fünftel (20,4 Prozent) der neu abgeschlossenen Ratenkredite Kleinkredite, betrug ihr Anteil im vergangenen Jahr 49,8 Prozent.

Die Zahl neu aufgenommener Ratenkredite über 1.000 Euro erhöhte sich verglichen mit dem Jahr 2023 unterdessen um vergleichsweise moderate knapp vier Prozent auf gut 5,03 Millionen Verträge. Zusammen mit noch laufenden Verträgen hatten Banken zum Zeitpunkt der Erhebung auf Basis der Schufa-Daten knapp 19,6 Millionen Ratenkredite an Verbraucher:innen ausgereicht - gut 574.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Vor allem Menschen im mittleren Alter haben immer mehr laufende Ratenkredite. In der Altersklasse der 35- bis 44-Jährigen erhöhte sich die Zahl von knapp 4,1 Millionen im Jahr 2020 auf 5,2 Millionen im vergangenen Jahr. Auch bei den jungen Menschen im Alter von 18 bis 34 Jahren zeigt sich ein Anstieg, jedoch weniger deutlich.

Auch in den News:

Anzeige
Anzeige

Drohende Überschuldung durch Trend zu "Buy-Now-Pay-Later"

Verbraucherschützer:innen warnen regelmäßig davor, dass Verbraucher:innen ihre Finanzkraft überschätzen und mehr auf Pump kaufen, als sie sich leisten können - zumal wenn die Finanzierung zum Nulltarif angepriesen wird.

"Dieser starke Anstieg der laufenden Kleinkredite unterstreicht das potenzielle Überschuldungsrisiko durch zu viele Kleinkredite wie etwa von Buy-Now-Pay-Later", sagt Schufa-Vorstandsmitglied Ole Schröder. "Verbraucher verlieren leichter den Überblick über die monatlichen Raten und damit die Gesamtschuldenlast."

Allerdings: Überwiegend werden Ratenkredite vertragsgemäß bedient. Wie bei der Schufa-Analyse ein Jahr zuvor zahlten Verbraucher:innen in 98,1 Prozent der Fälle das Geld zuverlässig zurück. Der Anteil der Verträge, bei denen es mit der Rückzahlung Probleme gab, lag nach Schufa-Berechnungen 2024 unverändert bei 1,9 Prozent.

EU verlangt mehr Schutz bei Minikrediten

Wer in Deutschland einen Kredit aufnehmen möchte, muss in der Regel zunächst eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchlaufen. Teil davon ist häufig eine Bonitätsauskunft einer Auskunftei - etwa der Schufa. Die Prüfung soll Banken und Sparkassen Aufschluss darüber geben, wie hoch das Risiko ist, dass Kreditnehmer:innen einen Kredit nicht zurückzahlt. Klein- und Kurzzeitkredite bis 200 Euro sind von einer solchen Prüfung bislang ausgenommen - noch.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Denn am 30. Oktober 2023 ist eine EU-Verbraucherkreditrichtlinie in Kraft getreten, die vorsieht, auch bei der Vergabe solcher Kredite eine Prüfung voranzustellen. Wer sich Geld bei der Bank leiht, soll künftig verständlicher informiert werden, was das kostet. Ziel ist es, vor allem Haushalte mit geringem Einkommen vor zu hohen Schulden zu bewahren. Bis 20. November 2025 müssen die EU-Mitgliedstaaten die Vorgaben in nationales Recht umsetzen. Im Juni 2025 hat das Bundesjustizministerium dafür einen Referentenentwurf vorgelegt.

Mehr News
Putin bei der Militärparade in Peking: Der Kreml dementiert eine Verschwörung gegen die USA.
News

Putin in Peking: Kreml weist Trumps Verschwörungs-Vorwurf  zurück

  • 03.09.2025
  • 14:44 Uhr
Ray Dalio, Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, findet ungewöhnlich scharfe Worte zur Wirtschafts- und Finanzpolitik von Donald Trump.
News

US-Milliardär Ray Dalio kritisiert Trump und warnt vor autokratischen Zügen in den USA

  • 03.09.2025
  • 14:36 Uhr
Der glühende Erdkern
News

Erdkern-Rotation wird langsamer: Das bedeutet es für den Menschen

  • 03.09.2025
  • 14:17 Uhr
Grado
News

Vierjähriges Mädchen aus Bayern ertrinkt vor italienischem Campingstrand

  • 03.09.2025
  • 12:45 Uhr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt drängt über die EU-Asylreform hinaus auf schärfere Regeln.
News

EU-Asylreform nicht ausreichend: Dobrindt drängt auf schärfere Maßnahmen

  • 03.09.2025
  • 12:13 Uhr
Der Krieg in der Ukraine wird auch für Russlands Wirtschaft immer mehr zur Geduldsprobe.
News

Inflation, Rezession, Krieg: Russlands Wirtschaft in der Krise

  • 03.09.2025
  • 12:09 Uhr
Brände in Kalifornien
News

Mehrere Waldbrände in Kalifornien, Gebäude nahe alter Goldgräber-Stadt bei San Francisco zerstört

  • 03.09.2025
  • 11:51 Uhr
KI-Chatbot ChatGPT
News

Systemausfall bei OpenAI: ChatGPT gibt keine Antworten

  • 03.09.2025
  • 11:38 Uhr
Ukrainische Feuerwehr löscht nach einem Drohnenangriff Brände in Wohngebieten.
News

Russland greift Ukraine mit über 500 Drohnen und Marschflugkörpern an

  • 03.09.2025
  • 11:26 Uhr
Hawaii Kilauea Volcano
News

Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht aus - mit besonderem Phänomen

  • 03.09.2025
  • 11:19 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12