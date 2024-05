Sieges-Serie gebrochen: Leverkusen wird im Europa-League-Finale von Bergamo vorgeführt

Der Triple-Traum ist geplatzt für Bayer Leverkusen: Nach einer beispiellosen Erfolgs-Serie musste sich die Werkself im Europa-League-Finale in Dublin Atalanta Bergamo überraschend deutlich geschlagen geben.

Das Wichtigste in Kürze Bayer Leverkusen verpasst den Europa-League-Titel.

Atalanta Bergamo holte sich mit einem 3:0 am Mittwochabend in Dublin den Sieg.

Eine ungewohnte Niederlage für das in letzter Zeit so erfolgsverwöhnte Team von Xabi Alonso.

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League verloren und damit das mögliche Triple verpasst.

Erste Niederlage im 52. Pflichtspiel

Die Rheinländer unterlagen am Mittwoch (22. Mai) in Dublin dem italienischen Club Atalanta Bergamo 0:3 (0:2) und kassierten im 52. Pflichtspiel der Saison die erste Niederlage. Bayer verpasste damit den zweiten internationalen Titel nach dem Gewinn des UEFA-Pokals 1988. Am Samstag hat Bayer noch die Chance, sich im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern das Double zu sichern.

Alle drei Tore gehen auf Lookmans Konto

Überragender Mann war der frühere Leipziger Ademola Lookman, der alle drei Tore für Atalanta erzielte (12., 26. und 75. Minute). Für Bergamo, das auf dem Weg ins Finale den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ausgeschaltet hatte, ist es die erste internationale Trophäe.

Andrich: Niederlage "war verdient"

"Es ist extrem bitter, aber wir müssen ehrlich sein, es war verdient", sagte Nationalspieler Robert Andrich beim Sender RTL. "Wenn du drei Tore bekommst, aber keins schießt, ist es verdient. Es war heute zu wenig, vor allem in der Offensive."

Trainer Alonso nahm seine enttäuschten Profis unmittelbar nach dem Schlusspfiff in den Arm - noch geht es um viel. Im DFB-Pokal-Finale am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern spielt Bayer um das Double. Die Fans in Dublin sangen lautstark: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin." Von Vorfreude wollte Andrich am Abend aber nicht sprechen: "Aktuell ist es die Enttäuschung."

