Siesta in Deutschland: Könnte sie bei der Sommerhitze helfen?

Der Deutsche Wetterdienst hat erneut vor extremer Hitze gewarnt. Während in Deutschland über Maßnahmen gegen die Hitze diskutiert wird, bleibt die Einführung einer Siesta politisch umstritten. Doch wie funktioniert die Siesta in Spanien?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Hitze in Deutschland.

Politische Diskussion über die Einführung einer Siesta blieben bisher ohne Ergebnis.

Spanien, Mutterland der Siesta, hat Maßnahmen zum Schutz vor Hitze für Arbeitnehmer:innen eingeführt.

Hitzwelle überrolllt Deutschland

Auch an diesem Mittwoch ( 2. Juli) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor extremer Hitze, die viele Teile Deutschlands betrifft. Diese Hitzewelle stellt sowohl im Alltag als auch am Arbeitsplatz eine große Herausforderung dar. Ventilatoren und Klimaanlagen bieten oft nur begrenzte Erleichterung, besonders für Menschen, die körperlich arbeiten müssen. Die Temperaturen überschreiten teils 30 Grad Celsius und sind Teil einer größeren Hitzewelle, die Europa über Deutschland hinaus erfasst.

Anzeige

Anzeige

Bereits vor zwei Jahren wurde in Deutschland über die Einführung einer Siesta diskutiert, ähnlich wie in Spanien. Amtsärzt:innen brachten die Siesta als mögliche Maßnahme ins Gespräch, um den gesundheitlichen Risiken der Hitze entgegenzuwirken. Politisch fand diese Idee jedoch keine Umsetzung.

Spanien-Siesta auch für Deutschland?

In Spanien, wo die Siesta traditionell verbreitet ist, wurde die Einführung von Maßnahmen zum Schutz von Arbeitnehmer:innen, die unter freiem Himmel arbeiten, auch nicht gesetzlich geregelt. Dennoch ist es dort durchaus üblich, eine Siesta zu machen, um mit der Hitze umgehen zu können. Trotz der fehlenden gesetzlichen Verankerung, scheint die Siesta in Spanien gut zu funktionieren.

Die traditionelle Siesta ist in Spanien weiterhin verbreitet, obwohl sie nicht gesetzlich festgeschrieben ist. Urlauber:innen bemerken dies an geschlossenen Geschäften zur Mittagszeit, deren Besitzer:innen ihre Arbeit später am Tag fortsetzen. Die spanische Herzstiftung empfiehlt eine kurze Siesta von bis zu 30 Minuten zur Verbesserung der Gesundheit. In Deutschland hingegen diskutiert die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) über eine Vier-Tage-Woche, die wenig Raum für lange Hitzepausen lässt.

Anzeige

Anzeige

Keine Hitze-Gesetze hierzulande

In Deutschland fehlen spezifische Gesetze zum Umgang mit extremer Hitze am Arbeitsplatz. Arbeitgeber:innen haben eine gesetzliche Fürsorgepflicht, doch in Fabrikhallen oder bei Arbeiten im Freien wird der Hitzeschutz oft vernachlässigt. In Spanien regelte ein Erlass den Schutz von Arbeiter:innen durch verpflichtende Ruhepausen während der Mittagshitze. Dies soll insbesondere für Bauarbeiter:innen und Erntehelfer:innen gelten, die durch reflektierende Oberflächen noch stärker der Hitze ausgesetzt sind.

Anzeige

Anzeige

Umfrage: Siesta zur Mittagszeit erwünscht

Bereits 2024 brachte ein Report der Krankenkasse DAK den Wunsch nach einer Siesta bei Arbeiter:innen in Mecklenburg-Vorpommern wieder ins Gespräch. Demnach wünschten sich 36 Prozent der Befragten die Option von Arbeitszeitanpassungen wie etwa einer "Siesta" in der Mittagszeit nach südeuropäischem Vorbild.