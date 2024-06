Slowenien erkennt Palästina als eigenen Staat an

Ein weiteres Land hat sich Protesten der israelischen Regierung widersetzt und Palästina als souveränen Staat anerkannt: Slowenien sendet "eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens".

Das Wichtigste in Kürze Als weiteres europäisches und nach eigenen Angaben 147. Land, erkennt Slowenien Palästina als eigenen Staat an, um eine Botschaft an das palästinensische Volk zu senden.

Die USA, Großbritannien und die Mehrheit der EU-Staaten haben sich der offiziellen Anerkennung bisher entzogen. Laut der israelischen Regierung handle es sich um eine "Belohnung für Terrorismus".

Der Antrag Sloweniens wurde zunächst zurückgezogen, um die Abstimmung über die Anerkennung aufzuschieben. Schlussendlich konnte diese dennoch wie geplant stattfinden, woraufhin die rechte Opposition mit Boykott reagierte.

Mehr als 140 Länder erkennen Palästina als Staat an

Dem Beispiel Spaniens, Irlands und Norwegens folgend, hat Slowenien als weiteres europäisches Land Palästina als eigenen Staat anerkannt. "Diese endgültige Entscheidung ist eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens an das geliebte palästinensische Volk. Wir glauben, dass nur eine Zweistaaten-Lösung dauerhaften Frieden im Nahen Osten bringen kann. Slowenien wird weiterhin unermüdlich an der Sicherheit für beide Nationen, Palästinenser und Israelis, arbeiten", teilte Chefdiplomatin Tanja Fajon laut dem slowenischen Außenministerium mit.

Nach eigenen Angaben ist Slowenien somit das 147. Land, das diese Entscheidung getroffen hat. Die USA, Großbritannien und die Mehrheit der EU-Staaten haben sich jedoch noch nicht zur Anerkennung Palästinas bekannt. Israel verurteilt diese Entwicklung eindeutig als "Belohnung für Terrorismus".

Boykott von der rechten Opposition

Sloweniens Abstimmung war von parlamentarischen Unruhen in Ljubljana geprägt. Der Antrag auf ein Referendum über die Anerkennung des Staates wurde zunächst seitens der oppositionellen SDS-Partei von Ex-Ministerpräsident Janez Jansa zurückgezogen, um dann einen neuen Antrag zu stellen. In Folge sollte die Abstimmung um zumindest dreißig Tage verzögert werden, so das Ziel der rechten Opposition. Dank einer Neuinterpretation der angewandten Verfahrensregeln konnte die Abstimmung doch noch am Dienstag (4. Juni) abgehalten werden.

