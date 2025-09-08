Anzeige
Gewalttat in Izmir

Wache in der Türkei gestürmt - zwei Polizisten tot

  • Veröffentlicht: 08.09.2025
  • 16:59 Uhr
  • dpa
Zwei Polizisten sind bei einer Gewalttat in der Türkei getötet worden. (Symbolbild)
Zwei Polizisten sind bei einer Gewalttat in der Türkei getötet worden. (Symbolbild)

Ein minderjähriger Angreifer stürmt eine Polizeistation in der Westtürkei. Zwei Polizisten sterben, einer schwebt in Lebensgefahr.

Ein bewaffneter Angreifer hat zwei Polizisten im westtürkischen Izmir getötet. Er habe die Wache im Bezirk Balcova gestürmt, teilte Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X mit. Zwei weitere Polizisten seien verletzt worden, einer davon schwer.

Der 16 Jahre alte Angreifer sei festgenommenen und es sei eine Ermittlung eingeleitet worden, so Yerlikaya. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

