Anzeige
Streit um Gebäudeenergiegesetz

Zwei Jahre Heizungsgesetz: Schwarz-Rot plant radikale Reform

  • Veröffentlicht: 08.09.2025
  • 16:07 Uhr
  • Benedikt Rammer
Zwei Jahre nach Inkrafttreten will die schwarz-rote Bundesregierung das Gebäudeenergiegesetz reformieren und technologieoffener gestalten.
Zwei Jahre nach Inkrafttreten will die schwarz-rote Bundesregierung das Gebäudeenergiegesetz reformieren und technologieoffener gestalten.© picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr

Das Heizungsgesetz sorgt weiterhin für Diskussionen. Zwei Jahre nach Inkrafttreten will die schwarz-rote Bundesregierung das Gesetz reformieren und technologieoffener gestalten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Schwarz-Rot plant eine grundlegende Reform des umstrittenen Heizungsgesetzes (GEG).

  • Die Regierung will das Gesetz flexibler und technologieoffener gestalten.

  • Änderungen bei staatlichen Förderungen für klimafreundliche Heizsysteme werden ebenfalls diskutiert.

Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Vor zwei Jahren beschloss der Bundestag die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), das als sogenanntes Heizungsgesetz bekannt wurde. Die Regelung zielte darauf ab, das Heizen klimafreundlicher zu machen und den CO₂-Ausstoß im Wärmesektor zu senken. Doch die Kritik an den Vorgaben riss nie ab. Jetzt plant die schwarz-rote Koalition eine grundlegende Überarbeitung.

Zentrale Neuerung der damaligen Novelle war die Vorschrift, dass neu eingebaute Heizungen einen Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie nutzen müssen – allerdings zunächst nur in Neubaugebieten. Für bestehende Gebäude spielt die kommunale Wärmeplanung eine Schlüsselrolle, die jedoch frühestens Mitte kommenden Jahres vorliegen soll. Die Umsetzung stieß auf Widerstand, da viele Vorgaben als zu komplex und unpraktikabel angesehen werden.

Anzeige
Anzeige

Technologieoffenheit statt starrer Vorgaben

Die neue Regierung will das GEG flexibler und technologieoffener gestalten. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: "Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen." CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kritisierte den bisherigen "Zwang zur Wärmepumpe". SPD-Fraktionsvize Armand Zorn fordert Technologieoffenheit:

"Verschiedene Lösungen wie Wärmepumpen, Geothermie, Biogas, Pelletheizungen oder andere innovative Technologien müssen gleichberechtigt möglich sein - entscheidend ist die klimafreundliche Wirkung, nicht die Technologie an sich", zititiert "tagesschau.de" Zorn.

Zorn betonte jedoch auch, dass er an der 65-Prozent-Vorgabe festhalten möchte, da sie ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele sei. Gleichzeitig plädierte Andreas Lenz, energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, für eine pragmatische Gestaltung ohne diskriminierende Regelungen gegenüber einzelnen Technologien.

Neben der Überarbeitung des Gesetzes könnte es auch Änderungen bei der staatlichen Förderung geben. Aktuell erhalten Bauherr:innen bis zu 70 Prozent Förderung beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme. CSU-Politiker fordern laut "tagesschau.de" jedoch Kürzungen angesichts knapper Finanzmittel und schlagen stattdessen steuerliche Vorteile für wohlhabendere Haushalte vor. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sprach sich für eine sozial gestaffelte Förderung aus, um einkommensschwache Haushalte stärker zu entlasten.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die Heizungsbranche betont indes die Bedeutung verlässlicher Förderanreize, um Planungssicherheit zu schaffen und die Akzeptanz für moderne Heiztechnologien zu erhöhen. "Es muss gekürzt und klar formuliert werden, damit auch private Hauseigentümer das Gesetz verstehen können. Gerade für den Gebäudebestand müssen individuelle Lösungsmöglichkeiten mit klarer Zielvorgabe möglich sein", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae, zu "tagesschau.de". Das Energieministerium erklärte, man wolle keine Überregulierung, sondern Maßnahmen, die von der Bevölkerung akzeptiert werden.

Anzeige
Anzeige

EU-Vorgaben und Zeitdruck

Deutschland steht unter Druck, da bis Mai 2026 die europäischen Vorgaben zur Gebäudeenergieeffizienz umgesetzt werden müssen. Ein konkreter Entwurf für die Reform des GEG liegt derzeit jedoch noch nicht vor. Die Zeit drängt, denn etwa 40 Prozent der deutschen CO₂-Emissionen entfallen auf den Wärmemarkt – eine Reduktion ist entscheidend für das Erreichen der Klimaziele.

  • tagesschau.de: "Was wird aus dem Heizungsgesetz?"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-935-817526
News

Wache in der Türkei gestürmt - zwei Polizisten tot

  • 08.09.2025
  • 16:59 Uhr
VATICAN-SAINTS/ACUTIS
News

"Das ein oder andere Wunder": Dies sind die Kriterien für die Heiligsprechung

  • 08.09.2025
  • 16:55 Uhr
Abandoned prison castle that is old, dark, and creepy.
News

Putin prescht vor: Russland will aus Anti-Folter-Konvention aussteigen

  • 08.09.2025
  • 15:42 Uhr
Wolodymyr Selenskyj
News

Selenskyj fordert strengeren Russland-Kurs: Putin stellt Welt auf Probe

  • 08.09.2025
  • 14:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-911-012224
News

Söder-Auftritt mit Darth-Vader-Musik: CSU-Fauxpas in Gillamoos

  • 08.09.2025
  • 14:44 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-935-817679
News

Söder beim Gillamoos: Nein zur Übernahme Deutschlands durch AfD

  • 08.09.2025
  • 14:29 Uhr
ja! Partynüsse Paprika, 200g sind von einem Rückruf betroffen.
News

Gefahr durch Fremdkörper: Rückruf für ja! Party-Nüsse Paprika gestartet

  • 08.09.2025
  • 14:10 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-935-808578
News

Kreml schaltet Netze ab: Drohnenabwehr oder digitale Kontrolle?

  • 08.09.2025
  • 13:59 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250907-935-816781
News

"Hurrikan" über Gaza-Stadt? Israels Verteidigungsminister mit Drohung an Hamas

  • 08.09.2025
  • 13:46 Uhr
APTOPIX Trump US Open Tennis
News

Buhrufe bei US Open: Trump-Auftritt sorgt für Ärger

  • 08.09.2025
  • 12:58 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 16:20

  • 10:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:45

  • 25:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 18:00

  • 12:18 Min
  • Ab 12