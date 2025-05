Sommerurlaub clever buchen: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Die Vorfreude auf den Sommerurlaub ist groß – doch wer bei der Buchung nicht aufpasst, zahlt am Ende drauf. Ob individuell zusammengestellt oder pauschal gebucht: Beide Varianten haben Vor- und Nachteile.

Selbst gebuchte Reisen über Plattformen wie Booking.com, Opodo oder Airbnb sind beliebt: Sie bieten Flexibilität und vermitteln einen schnellen Überblick über Angebote. Doch Verbraucherschützer:innen warnen: Die scheinbare Freiheit kann teuer werden – gerade bei Problemen.

Pauschal oder individuell? Was wirklich günstiger ist

"Pauschalurlaube sind rechtlich besser abgesichert", erklärt Karolina Wojtal, Co-Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland. Denn hier gibt es einen zentralen Ansprechpartner, der etwa bei Unwettern oder der Pleite des Anbieters die Rückreise organisieren muss. Diese Vorteile gelten nicht bei individuell gebuchten Reisen, bei denen Urlauber sich im Ernstfall selbst kümmern müssen.

Trotz der Vorteile von Pauschalreisen empfinden viele Reisende sie als zu unflexibel, zu teuer oder zu sehr auf den Massentourismus ausgelegt. "Ich buche selbst gern individuell, wenn es sich um kurze Aufenthalte handelt", erklärt Verbraucherschützerin Karolina Wojtal. Wichtig sei dabei jedoch, sich über einige Punkte im Vorfeld im Klaren zu sein.

Die Tücken von Buchungsplattformen

Wer individuell bucht, sollte genau hinschauen – gerade bei der Nutzung großer Portale. Denn dort gibt es häufig Voreinstellungen, die Suchergebnisse beeinflussen. So kann es passieren, dass versehentlich der falsche Reisetag gewählt wird, etwa durch die Einstellung "+/- 1 Tag". Ist die Buchung abgeschlossen, lässt sich das kaum noch ändern.

Auch das Sortieren der Angebote kann täuschen: Wird nach "Relevanz" sortiert, erscheinen oft Angebote zuerst, die der Plattform hohe Provisionen bringen – nicht unbedingt die günstigsten. Wer sparen will, sollte besser nach "Preis – aufsteigend" filtern und Angebote mit den Webseiten der Anbieter direkt vergleichen.

Achtung vor Betrugsmaschen

Mit dem digitalen Komfort wächst leider auch das Risiko, an Betrüger zu geraten. "Halten Sie sich von Anbietern fern, die Sie zur Bezahlung von der Plattform weglocken wollen", warnt Wojtal. Ein häufiger Trick: Rabatte gegen Zahlung per Überweisung oder IBAN-Austausch per Mail oder WhatsApp. Ist das Geld überwiesen, ist es meist verloren – denn der Schutz der Buchungsplattform greift dann nicht mehr.

Auch gefälschte Ferienhaus-Webseiten nehmen zu. Wer sicher gehen will, sollte bei der Touristeninfo des Urlaubsorts nachfragen, ob der Vermieter bekannt ist. Zudem empfehlen Verbraucherschützer:innen die Zahlung per Kreditkarte – hier ist eine Rückerstattung am ehesten möglich. Hohe Anzahlungen vorab sind ein Warnsignal. Sicherer ist es, nur einen kleinen Teil im Voraus zu zahlen und den Rest vor Ort zu begleichen.