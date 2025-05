Durch eine Koppelung von Renteneintrittsalter und Lebenserwartung wird Dänemark 2040 das höchste Eintrittsalter haben. Arbeitende können dann erst mit 70 Rente beziehen.

Das Wichtigste in Kürze Ab 2030 greift in Dänemark eine bereits 2006 beschlossene Vereinbarung, die das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppelt.

Bis 2040 wird in 5-Jahre-Schritten dass Alter auf 70 Jahre angehoben.

Damit hätte Dänemark das höchste Eintrittsalter in Europa.

Dänemark ist eines der Länder mit der höchsten Lebenserwartung in Europa. Und das wirkt sich nun auch auf das Rentensystem aus. Daher soll das Renteneintrittsalter weiter angehoben werden auf 70 Jahre bis 2040. Für Dänemark ist das jedoch keine neue Entwicklung, sondern nur die Umsetzung eines Planes, der bereits 2006 vom Parlament bestätigt wurde.

Im Moment liegt das Eintrittsalter bei 67 Jahren. Bereits 2030 soll es auf 68 Jahre und 2035 auf 69 Jahre angehoben werden, bevor es 2040 nochmal angehoben wird auf 70 Jahre. Das betrifft in dem Fall dann Menschen, die nach 1970 geboren sind.

Langfristige Sozialvereinbarung greift ab 2030

Hintergrund der Anpassungen ist die sogenannte "Langfristige Sozialvereinbarung", die 2006 beschlossen wurde. Danach wird das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt und darf alle fünf Jahre um ein Jahr erhöht werden.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass ihre Partei eine Neuverhandlung der automatischen Anpassungen anstrebt, wenn das Eintrittsalter 70 Jahre erreicht hat. Wie genau die Anpassungen aussehen würden, hat sie jedoch noch nicht erklärt. Auch eine Erhöhung des Rentenalters über 70 hinaus hat sie in der Zukunft nicht ausgeschlossen, lediglich dass die Erhöhungsrate sich von dem aktuellen System unterscheiden muss.

Dänemark mit höchstem Rentenalter in Europa

Bereits 2022 hatte eine Regierungskommission ein Modell vorgeschlagen, dass die Verbindung zwischen Lebenserwartung und Rentenalter lockert. Dieses Modell würde die langfristige Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen nicht gefährden, gab die Kommission an.

Mit dieser Erhöhung hätte Dänemark das höchste Renteneintrittsalter in Europa. In Deutschland soll das Eintrittsalter bis 2031 auf 67 Jahre angehoben werden, während Länder wie Frankreich und Italien bei 64 Jahren bleiben. Durchschnittlich liegt das Renteneintrittsalter in Europa bei 61,3 Jahren.