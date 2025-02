Sperrung der A4 in NRW wegen Glätte und Rutschgefahr

Glatteis durch gefrierenden Regen sorgt für zahlreiche Unfälle am Morgen. Die A4 wurde zwischen Overath und Engelskirchen bei Köln gesperrt. Mehrere Unfälle gab es auch bei Bielefeld und Paderborn.

Glatteis durch gefrierenden Regen hat am Mittwochmorgen (5. Februar) in Nordrhein-Westfalen zu zahlreichen Unfällen geführt. Die A4 musste zwischen Engelskirchen und Overath (Oberbergischer Kreis) in beiden Richtungen gesperrt werden. Dort seien bei Unfällen mindestens 20 Autos beschädigt und drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Ende der Sperrung war gegen 8 Uhr nicht abzusehen. "Wir sind noch damit beschäftigt, die ganzen Unfälle zu sortieren", sagte eine Sprecherin.

Im Kreis Paderborn gab es am Morgen laut Polizei 35 Glatteisunfälle mit sieben Verletzten, sieben Unfälle im morgendlichen Berufsverkehr meldete die Bielefelder Polizei vor allem im Süden der Stadt. Bei Temperaturen knapp über null Grad und Nieselregen seien die Straßen teils spiegelglatt gewesen, sagte eine Sprecherin.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen hatte besonders im Bergland sowie in kalten Tallagen vor Glatteis durch gefrierenden Regen gewarnt. Mit steigenden Temperaturen bis zum Mittag soll die Glatteisgefahr abnehmen. Bis zu acht Grad erwarten die Meteorologen im Tagesverlauf. In der Nacht zum Donnerstag (6. Februar) ist bei bis zu minus drei Grad aber erneut Glatteis möglich.