Spielt Putin mit Trump? "Maybrit Illner" im kostenlosen Livestream: Heute mit diesen Gästen

Putin und Trump am Telefon: Das Gespräch der beiden Staatspräsidenten sollte Frieden zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland in nahe Aussicht stellen. Doch der Schuss ging nach hinten los. Darum dreht sich die Debatte bei "Maybrit Illner". Alle Infos zur Sendung HIER.

Von Waffenruhe nichts zu sehen: Seit dem Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Dienstag (18. März) sind die Angriffe Russlands auf die Ukraine nicht nur fortgesetzt worden, sogar Kursk - wo bisher ukrainische Soldaten ihre Position hielten - ist in der Zwischenzeit gefallen.

Über Selenskyjs Kopf wurde bisher entschieden - doch wie steht es um Europas Mitspracherecht? Ist Trumps groß angekündigter "Deal" geplatzt oder hat Putin offiziell die Oberhand in den Gesprächen gewonnen? Das diskutiert Maybrit Illner am Donnerstag (20. März).

Sehen Sie den ZDF-Livestream von "Maybrit Illner" ab 22:15 Uhr kostenlos auf Joyn.

Das sind die Gäste von Maybrit Illner am Donnerstagabend: Ehemaliger SPD-Parteivorsitzender Sigmar Gabriel, Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU), Senior Vice President für Transatlantische Sicherheitsinitiativen German Marshall Fund of the United States (GMF) Claudia Major, ehemaliger US-Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und internationale Sonderkorrespondentin des ZDF Katrin Eigendorf.

