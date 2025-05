Glanz, Stars und ein guter Zweck: Die Amfar-Gala 2025 findet wieder am Rande der Filmfestspiele in Cannes statt. Verfolgen Sie das mit Spannung erwartete Event hier im kostenlosen Livestream!

Anzeige

Es wird wieder glanzvoll an der Côte d’Azur: Am Donnerstagabend (22. Mai) findet die glamouröse Amfar-Gala im malerischen Antibes statt – nur wenige Kilometer von den Filmfestspielen in Cannes entfernt. Auch in diesem Jahr wird das exklusive Charity-Event zahlreiche Stars, Models und Persönlichkeiten aus Mode, Film und Musik anziehen.

Verfolgen Sie das Spektakel ab 18 Uhr kostenlos im Joyn-Livestream - hier klicken!

Moderiert wird die Veranstaltung von der Schauspielerin Taraji P. Henson. Die britische Band Duran Duran wird auf dem Event performen.

Anzeige

Anzeige

Stars auf dem roten Teppich - für guten Zweck

Die Veranstaltung wird jährlich von der American Foundation for AIDS Research organisiert und dient dem Sammeln von Spenden für AIDS-Forschung, HIV-Prävention und Behandlung. Bei der Gala werden regelmäßig besondere Erlebnisse und Kunstwerke versteigert – darunter in der Vergangenheit Werke von Andy Warhol oder Gastrollen in bekannten Serien. Auch 2025 dürfen Besucherinnen und Zuschauer mit außergewöhnlichen Auktionshighlights rechnen.

Bekannt ist die Gala nicht nur für ihren wohltätigen Zweck, sondern auch für ihren Modefaktor: Extravagante Roben, ikonische Red-Carpet-Looks und internationale Stars machen die Amfar-Gala zu einem Höhepunkt des gesellschaftlichen Kalenders. 2024 sorgten unter anderem Heidi und Leni Klum, Demi Moore und Cher für Aufsehen – auch dieses Jahr wird mit großen Namen gerechnet.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.