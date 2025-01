Start der ePA und Winterchaos auf deutschen Straßen: Die wichtigsten News am Mittwoch

Der Winter hat die deutschen Straßen fest im Griff, im Süden des Landes kommt es zu zahlreichen Unfällen. Außerdem startet die elektronische Patientenakte. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

Was bringt das digitale "Zeitalter" für Patienten?

Für die schleppende Digitalisierung im Gesundheitswesen sollen sie ein Durchbruch sein: E-Akten für Patient:innen gehen jetzt auf breiter Front ans Netz. Die Großoperation startet aber schrittweise.

Verkehrschaos durch Glätte

Mindestens drei Tote in Bayern, mehr als 1.000 Unfälle in Baden-Württemberg: Vor allem im Süden Deutschlands sorgt Frost am Morgen für Verkehrschaos. Im Tagesverlauf normalisierte sich die Wetterlage.

Die wichtigsten Nachrichten am Mittwoch

