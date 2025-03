Stillstand in der Luft: Londoner Flughafen Heathrow wegen Stromausfall geschlossen

Der Londoner Flughafen Heathrow bleibt am Freitag (21. März) wegen eines Stromausfalls geschlossen. Zahlreiche Flüge und Passagiere sind davon betroffen.

An einem der verkehrsreichsten Flughäfen Europas kam es am Freitag (21. März) zu einem erzwungenen Stillstand. Der Flughafen London Heathrow bleibt wegen eines Stromausfalls den gesamten Tag geschlossen. Grund für den Stromausfall ist ein Brand in einem nahegelegenen Umspannwerk.

Heathrow: Zahlreiche Flüge müssen umgeleitet werden

Auf der Plattform "X" gab der Flughafen bekannt, dass der Betrieb eingestellt wurde und Passagieren wird davon abgeraten, zum Flughafen zu fahren.

Nach Angaben der Flugverfolgungs-Website "FlightRadar24" mussten bereits zahlreiche Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways schickte ihren Flug von Perth nach Paris und ein Flug der United Airlines aus New York wurde nach Shannon in Irland umgeleitet. Einige Flüge aus den USA drehten mitten in der Luft um und kehrten zu ihrem Abflugort zurück.

Eurocontrol, das die Flugsicherung in ganz Europa verwaltet, teilte auf seiner Website für den Flugbetrieb mit, dass wegen des Stromausfalls auf dem Flughafen Heathrow keine Ankünfte erlaubt seien und dass es Pläne für die Umleitung von Flügen gebe.

Brand im Umspannwerk - Stromausfall nicht nur am Flughafen

Nach Angaben der Londoner Feuerwehr sind rund 70 Feuerwehrleute zur Bekämpfung des Brandes im Westen Londons im Einsatz. Die Ursache des Brandes sei noch nicht bekannt. Der Londoner Flughafen Heathrow ist der verkehrsreichsten Flughafen Europas und der fünftgrößte der Welt.

Die Londoner Feuerwehr gab bekannt, dass ihre Einsatzkräfte das Feuer in Hayes im Westen Londons bekämpften. Vorsorglich seien etwa 150 Menschen evakuiert worden. "Das Feuer hat einen Stromausfall verursacht, von dem eine große Anzahl von Haushalten und lokalen Unternehmen betroffen ist, und wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um die Störungen so gering wie möglich zu halten", sagte Pat Goulbourne, stellvertretender Polizeipräsident der Londoner Feuerwehr."Die Feuerwehrleute haben 29 Personen aus benachbarten Häusern in Sicherheit gebracht, und als Vorsichtsmaßnahme wurde eine 200 Meter lange Absperrung errichtet, und etwa 150 Personen wurden evakuiert."