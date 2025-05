Warnung: Dieser Saft wird wegen Schimmelbelastung zurückgerufen

Vorsicht beim Kauf von naturtrüben Säften der Firma Dietz. Im Birnen-Saft wurden Spuren eines gesundheitsschädlichen Schimmelpilzes festgestellt.

Anzeige

Der Hersteller Erwin Dietz GmbH ruft dringend eine Charge seines "Dietz Birnensaft naturtrüb" in der 1-Liter-Glasflasche zurück. Betroffen sind die Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.06.2026.

Anzeige

Anzeige

Das Unternehmen sah sich zu dem Schritt gezwungen, da "eine Überschreitung des Patulin-Gehalts bei einer Einzelprobe" festgestellt wurde, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Patulin ist ein Schimmelpilzgift, welches auch in kleinen Dosen gesundheitsschädlich sein kann.

Betroffen sind Flaschen mit der Artikelnummer 32125 und dem EAN-Code 4008486000138.

Diese Folgen kann Patulin in Lebensmitteln haben

Zwar wird der Verzehr in haushaltsüblichen Mengen als unproblematisch eingestuft, trotzdem empfiehlt der Hersteller vom Verzehr abzusehen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Mengen ab 0,4 µg/kg Körpergewicht pro Tag potenziell krankheitserregend.

Patulin kann bei Verzehr zu Erbrechen und Verdauungsstörungen bis hin zu Magenschleimhautentzündungen und Blutungen führen, wie das Bayrische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit warnt.

Der Saft kann wegen der Produktwarnung auch ohne Kassenbon im Supermarkt zurückgegeben werden.

Anzeige

Anzeige

Hier wurde der zurückgerufene Saft verkauft

In diesen Bundesländern wurde der betroffene Saft verkauft:

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Niedersachsen

Berlin

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Schleswig-Holstein

Bei Fragen können sich Kund:innen an den Hersteller Dietz telefonisch 06291/ 64280 oder per E-Mail an info@dietz-fruchtsaefte.de wenden.