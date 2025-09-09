Anzeige
Ermittlungen laufen

Stromausfall in Berlin laut Polizei wohl auf Brandstiftung zurückzuführen

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 09:36 Uhr
  • dpa
Ein Polizeisprecher erklärte: Der Stromausfall in Berlins Südosten wurde wohl durch Brandstiftung verursacht.
Ein Polizeisprecher erklärte: Der Stromausfall in Berlins Südosten wurde wohl durch Brandstiftung verursacht.© Carsten Rehder/dpa

Die Polizei geht von Brandstiftung aus: Der Stromausfall im Südosten Berlins ist nach Angaben der Behörden wohl auf eine Straftat zurückzuführen.

Anzeige

Der Stromausfall im Südosten Berlins ist nach ersten Ermittlungen der Polizei auf Brandstiftung zurückzuführen. Zwei Hochspannungsmasten hatten gebrannt, Tausende Kund:innen haben derzeit keinen Strom. "Nach derzeitigem Stand ist von einer Brandstiftung auszugehen", sagte ein Polizeisprecher.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Der Stromausfall treffe Teile von Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal und Oberschöneweide, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Einsatzkräfte seien in den betroffenen Bereichen präsent und ansprechbar.

Zu Einschränkungen komme es bei der Tram, zudem seien Ampeln ausgefallen, hieß es im Post der Polizei. Der Brand sei gelöscht. Kriminaltechnik und Kriminalpolizei seien vor Ort. Die Ermittlungen hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Untergetauchter Vater in Neuseeland erschossen
News

Kindentführer Tom Phillips: Neue Details zum dramatischen Fall aus Neuseeland

  • 09.09.2025
  • 11:16 Uhr
Britain Banksy
News

Neues Banksy-Wandbild sorgt für Aufregung - und soll entfernt werden

  • 09.09.2025
  • 11:10 Uhr
Apple iPhone-Vorstellung
News

Apple-Event 2025 startet: Wird ein neues iPhone-Modell vorgestellt?

  • 09.09.2025
  • 10:27 Uhr
GERMANY-AUTOS/VOLKSWAGEN MERZ
News

LIVE: IAA Mobility 2025 - Macht Merz der Auto-Branche Hoffnung?

  • 09.09.2025
  • 10:07 Uhr
Griechische Hauptstadt Athen (Archivbild)
News

Starkes Erdbeben erschüttert Griechenland - noch keine Entwarnung

  • 09.09.2025
  • 10:07 Uhr
Alice Weidel
News

Weidel: "Bin der absolute Alptraum der etablierten Politik"

  • 09.09.2025
  • 04:57 Uhr
US-Präsident Trump
News

Er soll von Trump stammen: Anzüglicher Geburtstagsgruß an Epstein veröffentlicht

  • 08.09.2025
  • 23:07 Uhr
Vor dem Treffen von Trump und Putin
News

Gerichtsschlappe für Trump: US-Präsident muss 83 Millionen US-Dollar Strafe zahlen

  • 08.09.2025
  • 21:20 Uhr
Frankreichs Premier Bayrou
News

Premier Bayrou verliert Vertrauensvotum: Frankreichs Regierung ist gescheitert

  • 08.09.2025
  • 19:03 Uhr
Kusswanze
News

Kusswanze auf dem Vormarsch: Tödliche Chagas-Krankheit breitet sich in den USA aus

  • 08.09.2025
  • 17:40 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12