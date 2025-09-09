Stromausfall in Berlin laut Polizei wohl auf Brandstiftung zurückzuführen

Die Polizei geht von Brandstiftung aus: Der Stromausfall im Südosten Berlins ist nach Angaben der Behörden wohl auf eine Straftat zurückzuführen.

Der Stromausfall im Südosten Berlins ist nach ersten Ermittlungen der Polizei auf Brandstiftung zurückzuführen. Zwei Hochspannungsmasten hatten gebrannt, Tausende Kund:innen haben derzeit keinen Strom. "Nach derzeitigem Stand ist von einer Brandstiftung auszugehen", sagte ein Polizeisprecher.

Der Stromausfall treffe Teile von Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal und Oberschöneweide, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Einsatzkräfte seien in den betroffenen Bereichen präsent und ansprechbar.

Zu Einschränkungen komme es bei der Tram, zudem seien Ampeln ausgefallen, hieß es im Post der Polizei. Der Brand sei gelöscht. Kriminaltechnik und Kriminalpolizei seien vor Ort. Die Ermittlungen hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.