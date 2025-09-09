Anzeige
Ex-Außenministerin tritt Amt an

Erster Tag im neuen Job: Baerbock wird Präsidentin der UN-Vollversammlung

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 14:17 Uhr
  • dpa
Die frühere Außenministerin Baerbock übernimmt ihr neues UN-Amt. (Archivbild)
Die frühere Außenministerin Baerbock übernimmt ihr neues UN-Amt. (Archivbild)© Richard Drew/AP/dpa

Mit überwältigender Mehrheit wurde Annalena Baerbock im Juni zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt. Jetzt tritt sie ihren neuen Job in New York offiziell an.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Annalena Baerbock übernimmt heute das Amt der UN-Vollversammlungspräsidentin in New York.

  • Die ehemalige Außenministerin will Klimaschutz, Gleichstellung und Nachhaltigkeit vorantreiben.

  • Ihr Start erfolgt inmitten großer globaler Herausforderungen.

Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock tritt am Dienstag (9. September) offiziell ihren neuen Job als Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York an. Zum Auftakt der 80. Sitzungsperiode der Vollversammlung soll Baerbock das Amt von ihrem Vorgänger Philemon Yang, dem früheren Premierminister Kameruns, übernehmen.

Bei einer für 17 Uhr MESZ angesetzten Sitzung soll Yang offiziell verabschiedet und Baerbock vereidigt werden. Im Anschluss will Baerbock sich Fragen von Journalisten und Journalistinnen stellen. Für 21 Uhr MESZ ist dann die erste Sitzung unter dem Vorsitz von Baerbock geplant, bei der sie auch eine Eröffnungsrede halten will.

Auch in den News:

Mit Videos bei Instagram hatte Baerbock sich im Vorfeld zur Einstimmung aus New York gemeldet - und damit für viele Schlagzeilen gesorgt. Ein Video war im "Sex and the City"-Stil gehalten und zeigte die Diplomatin in High Heels in einem gelben Taxi. In einem anderen holt sie sich Kaffee und einen Bagel und macht sich selbstironisch über ihren deutschen Akzent im Englischen lustig.

Erst fünfte Frau in dem Amt

Im Juni war Baerbock mit überwältigender Mehrheit und trotz eines russischen Störmanövers auf den Posten gewählt worden. In ihrer Dankesrede hatte Baerbock damals gesagt, dass sie das Gremium als "ehrliche Vermittlerin" und mit einender Kraft leiten wolle. Die 44 Jahre alte Grünen-Politikerin, die bis Mai Bundesaußenministerin war, ist erst die fünfte Frau in diesem Amt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr.

Anzeige
Anzeige
Auch spannend:
Trump

Trumps Machtapparat: "Das Regime" hier kostenlos ansehen!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Der Spitzenposition wird in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen – sie ist nicht mit der Rolle von UN-Generalsekretär António Guterres zu verwechseln. Als Präsidentin wird Baerbock unter anderem die Sitzungen der Generalversammlung leiten sowie Abläufe und Tagesordnungspunkte festlegen - unter anderem bei der Ende September anstehenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit Staatsgästen aus aller Welt. Die Entscheidungen der Generalversammlung haben allerdings oft eher symbolischen Wert und gelten als weltweites Stimmungsbild.

Amtsantritt in Krisenzeiten

Als Schwerpunkte ihrer Amtszeit hatte Baerbock das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele, den Kampf gegen die Klimakrise sowie die Gleichstellung der Geschlechter genannt. Sie beginnt ihr neues Amt allerdings in großer Herausforderungen und großem politischen und finanziellen Druck, unter anderem aufgrund von Kürzungen durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Baerbock kündigte an, Reformen mit vorantreiben und die Ressourcen der Vollversammlung so effizient wie möglich einsetzen zu wollen.

Anzeige
Anzeige
Trump Joyn-Teaser

Alles zu Trump und seinem Kabinett: Frische News aus den USA

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu US-News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
Mehr News
Russische Ostsee-Exklave Kaliningrad
Artikel

Enthaupteter Manager in Russland: Neue Rätsel um Todesserie in der Elite

  • 09.09.2025
  • 14:50 Uhr
Jugendwort 2025
News

"Jugendwort des Jahres" 2025 geht ins Finale: Das sind die Top 3

  • 09.09.2025
  • 14:49 Uhr
Wetter in Nordrhein-Westfalen
News

Deutschlands Westen unter Wasser - Straßen und Keller nach Starkregen überflutet

  • 09.09.2025
  • 14:20 Uhr
USA-TRUMP/CRIME-DC-PROTEST
News

LIVE: Anti-Trump-Proteste in Washington D.C.

  • 09.09.2025
  • 14:11 Uhr
Nepal Politics
News

Rücktritt nach Protesten: Nepals Ministerpräsident zieht Konsequenzen

  • 09.09.2025
  • 13:37 Uhr
Tom Hanks
News

Nach Absage von Militärauszeichnung: Trump ätzt gegen Hollywoodstar Hanks

  • 09.09.2025
  • 12:44 Uhr
Coca-Cola wird deutlich teurer
News

Coca-Cola wird "deutsch": US-Marken kämpfen mit Imagekrise

  • 09.09.2025
  • 12:44 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250909-911-007238
News

Merz bei der IAA Mobility 2025: Welt soll "mit Bewunderung" auf Deutschland schauen

  • 09.09.2025
  • 11:54 Uhr
UKRAINE-CRISIS/ATTACK-ODESA
News

Ukraine-Krieg: Russische Fliegerbombe tötet mehr als 20 Zivilisten

  • 09.09.2025
  • 11:49 Uhr
Untergetauchter Vater in Neuseeland erschossen
News

Kindesentführer Tom Phillips: Neue Details zum dramatischen Fall aus Neuseeland

  • 09.09.2025
  • 11:16 Uhr