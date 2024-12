Swiss-Airbus muss wegen Rauch in der Kabine notlanden

Ein Airbus der Swiss musste wegen Triebwerksproblemen und Rauchentwicklung im Cockpit sowie in der Kabine notfallmäßig in Graz landen. Trotz der sicheren Landung gibt es Sorgen um den Zustand eines Crew-Mitglieds.

Das Wichtigste in Kürze Ein Airbus der Swiss landete aufgrund von Triebwerksproblemen und Rauchentwicklung in Cockpit und Kabine notfallmäßig in Graz.

Mehrere Crew-Mitglieder und Passagiere begaben sich in ärztliche Behandlung, wobei ein Crew-Mitglied mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Swiss arbeitet an der schnellen Weiterbeförderung der Passagiere und der bestmöglichen Betreuung aller Betroffenen.

Ein Airbus der Swiss musste aufgrund von Triebwerksproblemen und Rauchentwicklung im Cockpit sowie in der Kabine notfallmäßig in Graz landen. Nach dem Vorfall begaben sich mehrere Crew-Mitglieder und Passagiere in ärztliche Behandlung, teilte die Lufthansa-Tochter mit.

Ein Crew-Mitglied wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Maschine war mit 74 Passagieren und fünf Crew-Mitgliedern auf dem Weg von Bukarest nach Zürich.

Trotz sicherer Landung Sorge um Crew-Mitglied

Trotz der sicheren Landung gibt es Besorgnis um den Zustand eines Crew-Mitglieds. "Das Flugzeug ist sicher gelandet. Alle Passagiere wurden evakuiert", hieß es weiter. Zehn Passagiere suchten ärztliche Hilfe auf.

"Mit Sorge verfolgen wir den Zustand eines Kabinenbesatzungsmitglieds, das mit dem Hubschrauber nach Graz ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Zustand ist derzeit unklar", so Swiss. Auch die anderen vier Crew-Mitglieder wurden ärztlich betreut. Ein Sonderflug soll die Passagiere am nächsten Morgen nach Zürich bringen, teilte die Airline auf der Plattform X mit.

Flugzeug steht noch auf der Piste

Das Flugzeug steht weiterhin auf der Landebahn, während der Flughafen Graz geschlossen ist. Bei dem Jet handelt es sich um einen Airbus A220-300. Swiss arbeitet intensiv daran, sowohl den Passagieren als auch der Crew die bestmögliche Versorgung und Betreuung zu gewährleisten. "Unser oberstes Ziel ist es, allen Betroffenen bestmöglich zu helfen."

