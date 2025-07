Nach seinem Aus bei Bayern war lange unklar, ob und falls ja, wo Thomas Müller seine Karriere fortsetzt. Einem Medienbericht zufolge geht es weiter - in der nordamerikanischen MLS.

Anzeige

Thomas Müller wird seine aktive Fußballer-Karriere laut einem Medienbericht in Nordamerika fortsetzen. Der Sender Sky meldete, dass der 35-Jährige demnächst bei einem Verein aus der dortigen Major League Soccer (MLS) unterschreiben werde. Wie es hieß, müsse sich der langjährige Star des FC Bayern München nur noch zwischen zwei Teams entscheiden. Eines davon sei Los Angeles FC, ein Partnerclub des deutschen Rekordmeisters.

Ein offizielles Statement des Stürmers und Weltmeisters von 2014 gab es zunächst nicht. Müller ist nach der Klub-WM in den USA, seinem letzten Turnier mit den Bayern, derzeit im Urlaub. Zuletzt postete er bei Instagram Fotos mit den Ex-Teamkollegen Bastian Schweinsteiger und Mats Hummels.

Auch in den News:

Nach einem Vierteljahrhundert - mit 13 Meistertiteln, sechs Siegen im DFB-Pokal und zwei Triumphen in der Champions League - hatte er bei seinem Jugendverein keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Der Ex-Nationalspieler war als Profi bislang nur für die Bayern aufgelaufen.

Anzeige

Anzeige

Müller wie Schweinsteiger, Messi und Reus?

Daraufhin war lange unklar, ob der Münchner Publikumsliebling seine Laufbahn beendet oder es nochmal bei einem anderen Verein probiert. Die MLS, in der seit Jahren schon etliche Stars im reiferen Fußballeralter unterkommen, scheint eine reizvolle Alternative zu sein. Jüngst hatte Müller schon mit "entfernteren und exotischen Ländern" als mögliche Destinationen geliebäugelt.

Der ehemalige Bayern-Star Bastian Schweinsteiger hatte einst in den USA seine Karriere beendet. Aktuell ist auch Müllers früherer DFB-Teamkollege Marco Reus bei LA Galaxy in seiner wohl letzten Karrierestation aktiv und erfolgreich. Auch Superstar Lionel Messi ist in der MLS für Inter Miami am Ball.

Bayern hoffen auf spätere Rückkehr der Vereinsikone

Münchens Sportvorstand Max Eberl meinte zuletzt, dass Müller "vielleicht die Welt kennenlernen" werde nach seiner Zeit beim FC Bayern. An der Säbener Straße hoffen sie aber sehr, dass die Vereinsikone dann irgendwann zurückkehrt und beim FC Bayern in einer anderen Funktion wieder einsteigt.

Anzeige