Tuchel schwärmt von Neuzugang Kane: Gab "keinen Zweifel"

Bei Harry Kane gerät Thomas Tuchel förmlich ins Schwärmen. Kein Wunder bei der bisherigen Bilanz von 15 Toren in 10 BL-Spielen. Selbstverständlich ist das jedoch nicht, betont der Bayern-Trainer.

Das Wichtigste in Kürze Harry Kane trifft für den FC Bayern wie am Fließband.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel überrascht das nicht.

Eine Selbstverständlichkeit ist dies freilich nicht, gibt Tuchel zu bedenken.

Rund 100 Millionen Euro Ablöse zahlte der FC Bayern München im Sommer Tottenham Hotspur für Harry Kane und machte ihn zum Rekordtransfer des Klubs. Dass er das Geld auch tatsächlich wert ist, zeigte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft beim Rekordmeister von Anfang an.

"Für mich war immer klar, was er kann. Für mich gab es keinen Zweifel, dass er das, was er da tut, Tore schießen und Tore vorbereiten, auf jedem Platz der Welt kann", sagte Trainer Thomas Tuchel vor dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch (8. November).

15 Tore in zehn Spielen für Harry Kane

Kane erzielte in zehn Bundesligaspielen 15 Tore, in der Champions League stehen nach drei Spielen zwei Treffer zu Buche. "Er macht das mit einer Selbstverständlichkeit, er hat das über zehn Jahre in der schwierigsten Liga gemacht", erklärte Tuchel Kanes Abgeklärtheit vor dem Tor.

Am vierten Spieltag der Königsklasse kann der 30-Jährige sein Konto weiter füllen. Gegen Gala können die Münchner vor heimischem Publikum das Weiterkommen perfekt machen. Anstoß ist um 21 Uhr in der Allianz Arena.

Man könne dessen Topstart in München dennoch "nicht hoch genug bewerten", befand Tuchel: "Es ist der erste Vereinswechsel von Harry. Er verlässt die Insel, geht in eine neue Liga, in eine neue Stadt. Das ist schon ein riesengroßer Schritt, auch für sein Umfeld."

Gerade bei Wechseln ins Ausland könne man "nicht voraussetzen, dass es so schnell und so gut klappt."

Tuchel, der Kane beim FC Bayern "genau am richtigen Fleck" sieht, prophezeite hinsichtlich dessen Leistungen und der Torquote: "Und das ist nicht das Ende - mit Sicherheit."