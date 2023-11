Todesursache des 25-jährigen Fußballprofis Diawusie wohl geklärt 

Er hätte noch ein ganzes (Fußball-)Leben vor sich gehabt: Agyemang Diawusie vom Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Zum plötzlichen Tod des 25-Jährigen und zur Todesursache äußert sich jetzt sein Verein.

Was für eine Tragödie: Der 25-jährige Stürmer des SSV Jahn Regensburg, Agyemang Diawusie, ist plötzlich und unerwartet verstorben. Der deutsche Fußball trauert um den früheren deutschen U-Nationalspieler - sein Verein meldet sich jetzt mit Details zu seinem Tod.

Verein Jahn Regensburg meldet sich zur Todesursache

So jung, so begabt: Der 25-jährige Fußballprofi Agyemang Diawusie vom SSV Jahn Regensburg ist plötzlich verstorben. Jetzt, kurze Zeit nach der Tragödie meldet sich sein Verein zur Todesursache: Diawusie ist an einem "plötzlichen Herztod mutmaßlich, ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung, gestorben."

Bei seinem letzten Spiel am 4. November gegen 1860 München, schlich Diawusie nach 39 Minuten im Grünwalder Stadion zur Seitenlinie, um ausgetauscht zu werden. Laut "Mittelbayerischer Zeitung" soll der Profi daraufhin über Atemprobleme geklagt haben. Ob dies im Zusammenhang mit seinem Tod steht, ist weiterhin unklar.

Regensburgs Sportgeschäftsführer Achim Beierlorzer teilte unterdessen mit, dass das kommende Heimspiel in der 3. Fußball-Liga gegen den SC Freiburg II im besonderen Gedenken an den Stürmer veranstaltet wird: "In diesem Zusammenhang wollen wir uns als SSV Jahn auch für die große Anteilnahme der gesamten deutschen Fußball-Gemeinschaft und für die vielen unterschiedlichen Worte der Beileidsbekundung auf diversen Kanälen bedanken. Es ist ein Trost zu wissen, dass wir – und insbesondere die Familie von Agy – in unserer Trauer nicht alleine sind. Wir bitten weiterhin darum, die Privatsphäre des persönlichen Umfelds von Agyemang Diawusie zu respektieren."