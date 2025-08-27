Anzeige
Zwei Kinder tot, 17 Verletzte

Tödliche Schüsse an US-Schule: FBI prüft Terrorverdacht

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 21:52 Uhr
  • dpa, Reuters
27. August 2025, USA, Minneapolis: Eltern vor der katholischen Schule, an der es zu einem Schusswaffenvorfall kam
27. August 2025, USA, Minneapolis: Eltern vor der katholischen Schule, an der es zu einem Schusswaffenvorfall kam © Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune/AP/dpa

In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Minnesota kam es zu einem Schusswaffenvorfall an einer Schule. Zwei Kinder wurden getötet, zahlreiche verletzt, der Tatverdächtige brachte sich um.

Anzeige

Die US-Bundespolizei FBI untersucht die tödlichen Schüsse auf Kinder im Umfeld einer katholischen Schule als mögliches Terrorverbrechen. Man prüfe, ob es sich um einen inländischen Terrorakt und ein Hassverbrechen gegen Katholiken handele, teilte der FBI-Direktor Kash Patel auf der Plattform "X" mit.

Am Mittwoch (27. August) waren zwei Kinder in einer Schule erschossen worden. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte, sagte der Polizeichef der Stadt Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota), in der sich die Tat ereignete. Bei den tödlichen Schüssen hat der Täter nach Polizeiangaben auf Kinder gezielt, die bei einem Schulgottesdienst in einer Kirche waren. Der Täter habe durch Kirchenfenster auf Kinder geschossen, die auf Kirchenbänken saßen, hieß es.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Tat ereignete sich um 8:30 Uhr Ortszeit während eines Gottesdienstes zur ersten Woche nach dem Ferienende in der Annunciation Catholic Church im Süden von Minneapolis, erklärte O'Hara. Der Schütze hatte demnach drei Waffen bei sich und habe von außen durch Fenster der Kirche geschossen. Er habe Kinder und andere Gottesdienstbesucher getroffen, sagte O'Hara. Die beiden Toten seien acht und zehn Jahre alt gewesen.

Der Schütze sei "in den frühen Zwanzigern" gewesen, aber noch gebe es keine Erkenntnisse, ob er selbst einst Schüler gewesen sei. Es gebe noch keine Informationen zu möglichen Vorstrafen, sagte O'Hara.

Anzeige
Anzeige

Tatverdächtiger brachte sich selbst um

Auch der Verdächtige ist tot. Laut Polizei hat er sich nach dem aktuellen Ermittlungsstand auf einem Parkplatz das Leben genommen. Sie geht davon aus, dass er der einzige Schütze war.

Warum der Mann geschossen hat, ist unklar. Er hatte nach Polizeiangaben drei Waffen bei sich - ein Gewehr, eine Schrotflinte und eine Pistole - und schoss von außen durch Fenster der Kirche. O'Hara ging davon aus, dass der Schütze alle drei Waffen genutzt habe. Es gebe noch keine Informationen zu möglichen Vorstrafen, sagte der Polizeichef.

Die Polizei teilt am Mittag (Ortszeit) weiter mit, dass 17 Menschen - darunter 14 Kinder - verletzt sind. Zwei dieser Kinder sollen sich zu dem Zeitpunkt in einem kritischen Zustand befinden. Den Angaben zufolge versuchten Polizist:innen, Kinder zu retten, die sich im Gebäude versteckt hielten.

Gouverneur: "Schreckliche Gewalttat"

"Das FBI hat schnell reagiert und ist vor Ort", schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Trump ließ als Trauerbekundung die amerikanische Flagge auf Halbmast setzen lassen. Er ordnete das in einer Proklamation für das Weiße Haus, Botschaften und Konsulate im Ausland sowie Militärstandorte und öffentliche Gebäude in den USA bis Sonntag an, wie das Weiße Haus mitteilte.

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, bezeichnete den Vorfall auf X als "schreckliche Gewalttat". US-Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach auf der Plattform X von einem "schrecklichen Schusswaffenvorfall" an einer katholischen Schule, den ihr Ministerium beobachte.

Auch in den News:

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Medienberichte meldet, ereignete sich die Schießerei an der privaten Grundschule Annunciation mit rund 395 Schüler:innen im Süden der Stadt. Die Polizei teilte mit, ein ganz in Schwarz gekleideter Mann mit einem Gewehr sei am Tatort gemeldet worden. Fernsehbilder zeigten, wie Eltern ihre Kinder aus dem Schulgebäude führten.

US-Präsident Donald Trump rief Reuters zufolge in den sozialen Medien dazu auf, für alle Beteiligten zu beten.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte, ihr Ministerium stehe in Kontakt mit den örtlichen Behörden und beobachte die Lage. Noem zufolge handelt es sich bei dem verdächtigen Schützen um einen 22 Jahre alten Mann, der sich demnach als Transperson bezeichnen solle. Transpersonen sind Menschen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde, nicht zugehörig fühlen.

Seit Dienstagnachmittag hatte es in der Stadt im Mittleren Westen der USA drei weitere Schießereien gegeben. Dabei wurden der Polizei zufolge insgesamt drei Menschen getötet und sieben verletzt.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 27. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 19:45

  • 25:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 18:00

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
Mehr News
Protest am Checkpoint Charlie in Berlin
News

Frankfurt verbietet große Pro-Palästina-Demo

  • 27.08.2025
  • 21:51 Uhr
Stechmücken saugen mit einem Stechrüssel Blut ab.
News

Gefährliches West-Nil-Fieber breitet sich rasant aus: Schon 22 Tote in Italien

  • 27.08.2025
  • 20:08 Uhr
USA-ELECTION/TRUMP
News

"Das Regime": So funktioniert Macht unter Trump - hier kostenlos anschauen

  • 27.08.2025
  • 17:13 Uhr
Superkeime auf Flugzeugtoiletten entdeckt – die resistenten Bakterien könnten zur Gefahr für Reisende werden.
News

Gesundheitsrisiko beim Fliegen: Forscher finden Superkeime auf Flugzeugtoiletten

  • 27.08.2025
  • 16:41 Uhr
GREENLAND-ELECTION/GOVERNMENT
News

Eklat zwischen Dänemark und USA: Wurde Grönland infiltriert?

  • 27.08.2025
  • 15:53 Uhr
Freigabe des 16. Bauabschnitts der A100
News

A100-Verlängerug in Berlin eröffnet: Warum die Strecke jetzt für Zoff sorgt

  • 27.08.2025
  • 15:30 Uhr
Ein Amazon-Paket wie dieses könnte bald teurer werden – der Online-Riese testet neue Regeln für den Gratisversand.
News

Mindestbestellwert: Amazon testet neue Grenze für Gratisversand

  • 27.08.2025
  • 15:25 Uhr
Der Kanzler begründet die Sicherheitsgesetze mit Bedrohungen aus Moskau.
News

Kabinett beschließt Sicherheitspaket – Merz warnt vor Angriffen aus Russland

  • 27.08.2025
  • 15:01 Uhr
Ukraine-Krieg - Donbass
News

Frieden in Sicht? Ringen um Ukraine-Verhandlungen geht weiter

  • 27.08.2025
  • 14:20 Uhr
Zum Start der Basketball-EM: So viel verdienen die Stars in den USA und in Europa.
News

Zum Start der EM: Das verdienen die Basketball-Stars

  • 27.08.2025
  • 14:06 Uhr